MinDefensa confirmó ajuste en cronograma del fusil Jaguar tras pruebas que dejaron dos lesionados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el cronograma del proyecto del fusil Jaguar será ajustado luego del incidente registrado durante pruebas del arma, en el que dos personas resultaron lesionadas.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el proyecto continuará y defendió el desarrollo del fusil como parte de la estrategia de autonomía militar para la Fuerza Pública.

“Lo que anunciamos semanas atrás del lanzamiento del fusil Jaguar es del proyecto del fusil Jaguar que vamos a tener como Fuerza Pública para la defensa de la soberanía, buscando tener la autonomía estratégica”, afirmó.

Pedro Sánchez también confirmó que tras el incidente detectaron elementos que requieren ajustes técnicos dentro del arma.

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“En dichas pruebas no tuvimos dos heridos, hubo dos lesionados por unos elementos que después de revisar requieren algún ajuste”, aseguró el ministro.

El funcionario insistió en que el incidente no frenará el desarrollo del fusil y comparó lo ocurrido con otros proyectos tecnológicos y aeroespaciales que continuaron pese a fallas o accidentes durante las etapas de prueba.

“No por ello vamos a parar en desarrollar y ponerlo al 100 % a punto el fusil Jaguar que van a tener nuestros militares y policías”, señaló.

El ministro afirmó además que las pruebas realizadas hasta ahora muestran resultados superiores frente a otros fusiles utilizados históricamente por la Fuerza Pública, aunque insistió en que el arma deberá alcanzar total confiabilidad antes de entrar en operación.

“En las pruebas que ya hemos hecho es supremamente superior a los demás fusiles que hemos tenido al interior de la Fuerza Pública, pero tiene que garantizarse el 100 % de la confiabilidad. Cuánto tardará, el tiempo que sea necesario para lograrlo”, sostuvo.

Finalmente, el ministro confirmó que el cronograma inicialmente previsto será modificado mientras se realizan las revisiones y ajustes técnicos necesarios.

“Se ajusta el cronograma”, concluyó Pedro Sánchez, quien aseguró que esperan que el fusil Jaguar pueda estar en manos de militares y policías antes de finalizar este año.

Esto dijo el ministro de Defensa: