Medellín aumenta a 18.000 el número de personas mayores beneficiadas con apoyos económicos

Medellín

La Administración Distrital de Medellín inició este 25 de mayo la entrega de apoyos económicos bimensuales dirigidos a 18.000 personas mayores en condición de alta vulnerabilidad socioeconómica. Esta cifra representa un incremento cercano al 30 % en la cobertura del programa en comparación con el año 2024, periodo en el que se benefició a 13.908 ciudadanos.

El beneficio consiste en una transferencia de $151.000 cada dos meses, recursos que los usuarios podrán reclamar en las oficinas de la entidad financiera Confiar. El programa está financiado mediante una combinación de recursos ordinarios del Distrito y aportes de Presupuesto Participativo.

Para acceder a este subsidio, los beneficiarios deben cumplir con requisitos específicos: tener más de 60 años, ser de nacionalidad colombiana, residir en Medellín, estar clasificados en condición de alta vulnerabilidad socioeconómica y no contar con pensión ni recibir otros incentivos estatales de características similares.

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La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, señaló que la iniciativa busca responder a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población y fortalecer las redes de protección social del Distrito. La estrategia está integrada en el proyecto “Mayor Cuidado”, el cual forma parte de las metas de atención social consignadas en el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere 2024 – 2027”.

La selección de las 18.000 personas beneficiadas se realiza de manera automática a través de criterios técnicos y la base de datos del Sisbén vigente en Medellín, por lo que el proceso no requiere de inscripciones previas por parte de los ciudadanos.

El canal de notificación para los asignados incluye una llamada telefónica directa de verificación donde se especifican las fechas de cobro. Los ciudadanos también disponen de canales digitales para consultar su estado a través de la línea de WhatsApp de la Alcaldía (301 604 4444). Las autoridades recordaron que quienes hayan modificado sus datos de contacto deben actualizarlos de forma presencial en la sede de Amautta o en las líneas de atención telefónica del Distrito.