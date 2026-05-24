Capturan a miembros del Clan del Golfo vinculados a extorsiones y homicidios en Villavicencio. (Foto: Ejército Nacional)

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en medio de una operación militar realizada en zona rural de Villavicencio, Meta.

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De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de la estructura criminal liderada por alias ‘Morcilla’, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Meta.

Los hombres estarían involucrados en delitos como extorsión, homicidios, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento en Villavicencio, Acacías y San Martín, entre otras regiones.

Asimismo, durante el procedimiento fueron incautadas cuatro armas de fuego, munición, equipos de comunicación, material de intendencia y dos drones que, al parecer, eran utilizados para monitorear movimientos de la fuerza pública en la región.

El operativo fue realizado por tropas del Ejército Nacional, junto con la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

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Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.