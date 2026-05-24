Ejército destruyó un laboratorio de clorhidrato de cocaína perteneciente a disidencias de ‘Calarcá’. (Foto: cortesia Ejército Nacional)

En medio de operaciones militares del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, localizó y destruyó un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda El Turpial, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

De acuerdo con los uniformados, la infraestructura ilegal pertenecería a las disidencias de alias ‘Calarcá’.

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¿Qué se encontró en el laboratorio?

Durante la operación, las autoridades hallaron:

996 kilogramos de cocaína sólida

1025 kilogramos de bisulfito de sodio

120 kilogramos de carbón activado

184 galones de cocaína en suspensión

3697 galones de acetona

Más de 1700 galones de combustible

30 galones de ácido clorhídrico

10 galones de ácido sulfúricoinsumos

Asimismo, fue incautado material utilizado para la producción y comercialización de la droga, como una balanza digital, 3 lavadoras, 5 mesas artesanales en madera, 2 sopletes artesanales tipo dragón, 6 hornos microondas, una marquilla, un molde metálico y 2 grameras digitales, entre otros elementos.

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Esta operación se realizó en medio de el Plan de Campaña Ayacucho Plus, con tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 19, adscritas a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.