Cruz Azul campeón de la Liga MX: se consagró con la décima estrella con sello colombiano

Cruz Azul volvió a escribir una página dorada en su historia tras conquistar el título del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de imponerse 1-2 frente a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. La serie, que había comenzado con un empate sin goles en el compromiso de ida, terminó inclinándose a favor de “La Máquina” gracias a una actuación sólida, inteligente y llena de carácter en territorio rival.

El equipo celeste supo resistir los momentos más complejos de la final y encontró en los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta dos pilares fundamentales para alcanzar la décima estrella de liga. Ambos disputaron los 90 minutos del encuentro definitivo y fueron determinantes para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión por parte del conjunto universitario.

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El partido arrancó con alta intensidad y ocasiones claras para ambos equipos. Cruz Azul avisó temprano con remates de media distancia, mientras que Pumas respondió aprovechando algunos errores defensivos. Incluso, Kevin Mier tuvo un inicio complicado tras una salida imprecisa que por poco termina en gol rival. Sin embargo, el guardameta colombiano reaccionó rápidamente y comenzó a convertirse en figura con intervenciones decisivas.

Vea una de las grandes atajadas del portero Colombianos:

La primera anotación del compromiso llegó sobre la media hora de juego con un tanto de Robert Morales para los locales. El golpe parecía favorecer el ánimo de Pumas, pero Cruz Azul mantuvo el orden táctico y logró reaccionar en el segundo tiempo. Apenas comenzada la etapa complementaria, un autogol de Rubén Duarte devolvió la igualdad en el marcador y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

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A partir de allí, el conjunto cementero tomó el control del partido. Con Willer Ditta liderando la zaga defensiva y Kevin Mier respondiendo cada vez que fue exigido, Cruz Azul fue creciendo hasta encontrar el tanto definitivo. Ya en la recta final, y con superioridad numérica tras la expulsión de Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi apareció con una brillante definición para sentenciar el 1-2 que desató la celebración celeste.

Con esta conquista, Cruz Azul alcanzó su décimo campeonato de liga y se unió oficialmente al selecto grupo de clubes mexicanos con doble dígito de títulos, junto a América, Chivas y Toluca. Además, Kevin Mier y Willer Ditta sumaron un nuevo trofeo en el fútbol mexicano, consolidándose como dos de los futbolistas colombianos más importantes del club en los últimos años.

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La consagración no solo representa el fin de varios fantasmas para la institución, sino también la confirmación de un proyecto sólido que encontró en sus figuras colombianas seguridad, liderazgo y personalidad en los partidos decisivos.