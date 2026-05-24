Luis Suárez marcó golazo en la final de la Copa de Portugal: llega en racha a la Selección Colombia

Luis Javier Suárez cerró su gran temporada en el Sporting con un golazo en la final de la Copa de Portugal frente al Torreense, equipo de la segunda división de ese país y que logró el título sorpresivamente tras un 2-1 histórico. Este fue el último encuentro del colombiano con su club, antes de unirse a los trabajos con la Selección Colombia, de cara al Mundial.

Le puede interesar: ¡En los pies de Néstor Lorenzo! Escoja los 26 convocados de Selección Colombia para el Mundial 2026

El partido no inició de la mejor manera para el Sporting, pues apenas en cuatro minutos se fueron abajo en el marcador. Tras el cobro de un tiro de esquina, en el segundo palo quedó un rebote y Kevin Zohi de cabeza la mandó a guardar.

Golazo de Luis Suárez para enviar la definición al alargue

Ya en el segundo tiempo, en un juego muy difícil para el conjunto de Lisboa, llegó la anotación del colombiano. Hubo un error en salida del Torreense, le quedó al uruguayo Maximiliano Araújo y este cedió para el samario, quien se giró y sacó un remate templado al primer palo para el 1-1 al 54′.

Esta fue la anotación número 38 del delantero de 28 años en 53 partidos jugados por todas las competiciones, en las que además tiene 8 asistencias. Se trata de la mejor campaña anotadora en la carrera del jugador de la Selección Colombia, pues superó lo hecho en la 2024-2025 cuando marcó 31 con Almería en 43 juegos.

Entretanto, con su anotación se convirtió en el quinto colombiano en marcar en una final de Copa de Portugal, luego de Fredy Guarín, Radamel Falcao García, James Rodríguez y Fredy Montero. Además, terminó como uno de los artilleros de la competición, igualando los 4 goles de Samu, del Porto.

Lea también: Luis Díaz entra en modo Mundial: “Me prepararé para conseguir el objetivo”

Así las cosas, Suárez llegará en racha a la Selección Colombia y es uno de los que estaría en el Mundial. Después de pasar por un bache de 7 juegos sin marcar, acumuló 5 partidos consecutivos convirtiendo.