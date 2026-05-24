¿Falcao y su adiós a Millonarios?: “Sería mi último partido en Bogotá”

Radamel Falcao García volvió a jugar con Millonarios luego de casi un mes de ausencia producto de una fractura que sufrió en su pómulo, tras un choque que tuvo en el duelo ante América por la fecha 17 de la LIga. El Tigre regresó para el duelo por Copa Colombia ante Boyacá Chicó, que terminó en empate 2-2.

Así quedó el grupo de Millonarios en Copa Colombia tras empate ante Boyacá Chicó

El samario lo hizo como titular y estuvo cerca de anotar. Incluso le anularon una anotación por fuera de juego al minuto 21. Luego salió sustituido al minuto 74 para darle paso a Leonardo Castro.

¿Falcao está ante sus últimos partidos en Millonarios?

Tras terminado el encuentro, El Tigre atendió a la prensa y se refirió a las sensaciones por su vuelta. "Cuando tome alguna decisión en mi familia la conocerán de mi parte, pero de momento estoy pensando en esto que estamos jugando, estaba muy ilusionado por jugar hoy y el martes y ojalá que podamos lograrlo porque sería muy importante para todos", inició diciendo.

Cuando le preguntaron por su continuidad en Millonarios, dijo: “Sería muy bueno”. No obstante, manifestó que no depende ni de él ni del club, pues hay un impedimento superior que, si bien no lo dijo, aludió al alto pago de los impuestos.

“Lo que pasa es que hay un impedimento muy grande en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir, no depende tanto de Millonarios, son cosas extra futbolísticas que se nos van de las manos. Le agradezco al profe por la confianza mis compañeros me han demostrado mucho cariño y yo estoy cumpliendo un sueño”, mencionó.

Finalmente, ante la pregunta de si el duelo contra O’Higgins podría ser el último en Bogotá con la camiseta de Millonarios, dijo: “Hasta el momento podría ser en Bogotá, pero ojalá se puedan resolver algunas cosas, pero no depende solo de mí, para Millonarios es complejo, para mí también, pero siempre hay soluciones. Por el momento, seria el último partido en Bogotá”.

Millonarios se jugará un partido clave frente al equipo chileno el martes 26 de mayo desde las 5:00 p.m., en el que buscará un triunfo para tener la psibilidad de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana.