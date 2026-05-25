Con la “arepa de güiba”, Chinavita es finalista en mundial de huertas escolares

La huerta escolar de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Nazareth, sede Zanja Abajo, fueron los finalistas / Foto: Suministrada.

Chinavita

Con una apuesta pedagógica que tiene como objetivo la agricultura escolar y los saberes ancestrales, los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Nazareth, sede Zanja Abajo, de Chinavita, liderados por la profesora, Claudia Patricia Espitia Martínez alcanzaron la final del Concurso Mundial de las Huertas, organizado por la fundación francesa sin ánimo de lucro LANDESTINI, liderada por sus cofundadores Fanny Agostini y Henri Landés.

El concurso cuenta con el apoyo de la red de huertas educativas de Colombia, la Fundación Vetable Garden World Cup, la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA) y la Fondation Louis Bonduelle.

El certamen busca reconectar a los niños con el cuidado de la tierra, la alimentación sana y la cooperación a través de una herramienta pedagógica muy concreta: ‘La huerta’. La docente, Claudia Patricia Espitia Martínez se presentó a esta iniciativa y desarrolló, de manera pedagógica y creativa, cada uno de los retos dispuestos por la organización.

Ella fue ganadora en cada uno de estos retos en la categoría primaria mostrando la conexión con la tierra, mediante el trabajo de la siembra de semillas nativas en la huerta escolar, la creación de bancos de germoplasma, interconectando la cultura ancestral con sus estudiantes; rescatando y custodiando semillas y saberes y logrando promover en sus estudiantes una nutrición equilibrada, por medio de la agricultura sostenible en la escuela, para fortalecer la soberanía alimentaria en la región.

La profesora de la institución educativa participante destacó la oportunidad de competir con estudiantes de varios países del mundo.

Esta convocatoria fue publicada para todas las instituciones educativas a nivel mundial, que van desde preescolar hasta la universidad, con una dinámica colectiva para aprender, jugar y compartir en red, así mismo, apoyan a los docentes mediante la participación en conferencias digitales, la comunidad WhatsApp y recursos didácticos.

“El concurso busca premiar 12 categorías con diferentes grupos de edad y, a su vez, es muy entretenido porque desarrolla actividades que apoyan la transversalidad escolar. Actualmente participan más de 340 colegios de países como Francia, Italia, Noruega, España, Colombia, México, Chile, Argentina y Portugal, entre otros. Son cinco idiomas diferentes y más de 11.000 jóvenes entusiastas que se unieron a una dinámica única donde debían desarrollar tres retos para mostrar el trabajo de cada institución”.

Cómo lograron clasificar

Reto 1: Presentación de un video creativo donde los estudiantes exponen la huerta escolar con los diferentes cultivos y el entorno de la institución.

Reto 2: Intercambio de semillas con otra institución educativa. Para esa actividad se vinculó el Liceo Claparede del municipio de Guateque, que, con una caja viajera decorada por los niños con material vegetal, se enviaron 22 clases de semillas, una carta escrita por los estudiantes con las instrucciones de siembra y una muñeca campesina de nombre ‘Semillita’.

Las semillas compartidas fueron recolectadas del banco de semillas elaborado con los padres de familia, abuelos y comunidad campesina. Los estudiantes que la recibieron se comprometieron a convertirse en guardianes de semillas, sembrarlas, cosecharlas y compartirlas para mantener la cadena de custodia.

Reto 3: Investigar sobre un producto de la región y elaborar una receta con los estudiantes.

Para el desarrollo de este reto se realizó una encuesta dentro de la comunidad educativa y se eligió la Guatila como producto típico y ancestral. Se investigó la receta de la “arepa de güiba” con los abuelos de la región, se documentó, se escribió y se organizó su preparación con la dirección de una abuela y los estudiantes dentro de la institución.

Los estudiantes elaboraron la arepa de güiba, logrando la unión de dos generaciones, mientras que simultáneamente se transmitía información y saberes del campo boyacense, se consiguió la semilla y se sembró en la escuela para mantener la semilla y continuar la tradición.

El próximo 18 de junio será la entrega de resultados finales en una ceremonia virtual donde se conocerán los ganadores por países y categorías.