Un hombre muerto y otro herido dejaron dos casos de violencia en Sogamoso, Boyacá

Sogamoso

Dos hechos de violencia se registraron este fin de semana en el municipio de Sogamoso, en el que un taxista fue golpeado por varias personas en un hecho de intolerancia. Mientras que otro hombre apareció muerto en hechos que son materia de investigación.

El primer suceso se presentó en el barrio Chapinero cuando, al parecer, un conductor de taxi habría colisionado accidentalmente con un motociclista y este, con otros dos hombres, lo golpearon en repetidas ocasiones.

“Este fue un hecho de intolerancia donde un taxista sufrió una colisión con una motocicleta y pues de eso se desprendió una situación de intolerancia toda vez que llegaron dos motocicletas más a reforzar precisamente la situación de intolerancia y donde se vio comprometida la integridad del taxista donde le propiciaron una golpiza, afortunadamente llegó la Policía, se tiene identificada la persona que causó precisamente esta situación y esta molestia y el taxista se dirigió por sus propios medios al hospital, no fue una situación que revistiera gravedad pero sí es una situación en la que tenemos que reprochar estos actos de intolerancia”, aseguró Alexander Merchán, secretario de Gobierno de Sogamoso.

En el segundo caso un hombre, de aproximadamente 46 años, habría sido asesinado por un sujeto cerca al Terminal de Transportes.

“El domingo en horas de la madrugada pues se presentó una situación y un suceso también que lamentar donde cobró la vida de una persona de 46 años de sexo masculino al que le propinaron una serie de heridas con un arma cortopunzante que cobró su vida y quien fue identificado como Esteban Prieto Chaparro, oriundo de Sogamoso, esta situación es materia de investigación y lo que se puede determinar es que no fue a causa de un hurto, esta información se suscitó por un habitante de calle que le informó a las autoridades que se dirigen hasta allí y esto está en materia de investigación, la Policía y la SIJIN están realizando los actos urgentes y todas las pesquisas necesarias para poder determinar cuál fue el móvil del hecho”, agregó Merchán.

De acuerdo con el secretario, las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

“Esto fue cerca al Terminal de transportes en la calle 10 con carrera 19, allí es una zona tranquila, todo indica que tiene que ver con una situación ajena y se está investigando en este momento, esperamos dar con el paradero de las personas que cometieron este ilícito, la Policía está haciendo todo lo propio y ya tiene avanzada la investigación en todo ello. Se está realizando el seguimiento en línea de tiempo con las cámaras del sector para poder verificar cuáles son los responsables de esta situación en la que hoy enluta Sogamoso”, enfatizó.