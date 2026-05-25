Procuraduría formuló cargos a exsecretaria de la Mujer de Tunja por presuntas irregularidades

Diana Carolina Espinosa Trujillo, exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de la Alcaldía de Tunja / Foto: Suministrada.

Tunja

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Carolina Espinosa Trujillo, exsecretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de la Alcaldía de Tunja, por presuntamente suministrar información falsa e inexacta para su nombramiento y posesión en el cargo.

De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por el organismo de control, la exfuncionaria habría registrado en su hoja de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que cursó cuatro semestres de un posgrado en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo. Sin embargo, al parecer, no acreditó dicha especialización ni identificó la universidad o institución de educación superior donde supuestamente realizó esos estudios.

La Procuraduría también indicó que Espinosa Trujillo habría presentado otro título de posgrado mediante un diploma presuntamente falso. Según el ente de control, este documento y los demás soportes aportados habrían sido determinantes para su vinculación, posesión y permanencia como secretaria de despacho.

El Ministerio Público explicó que para ejercer el cargo de secretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social se exigía como requisito académico contar con un título de posgrado en la modalidad de especialización, condición que, presuntamente, habría sido acreditada con documentación irregular.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, dentro del proceso disciplinario que continúa su curso y en el que la investigada podrá ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.