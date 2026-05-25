Boyacá tiene más de un millón de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales

Todo está listo en Boyacá para la realización de las elecciones a la Presidencia este 31 de mayo / Foto: Caracol Radio

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que un total de 1.039.923 ciudadanos están habilitados para participar en las próximas elecciones presidenciales en Boyacá, una cifra que representa una leve disminución frente al censo de los comicios para Congreso de la República.

Así lo dio a conocer la delegada departamental de la Registraduría, Diana Carolina Sanabria, quien explicó que las variaciones obedecen a las dinámicas normales de actualización del censo electoral, entre ellas los registros de defunción, cambios de lugar de inscripción de cédulas y otras novedades administrativas.

“Hay que señalar que disminuyó respecto del censo del Congreso, pues los censos tienden a disminuir, tiene muchas fluctuaciones, las bajas por muerte, las personas que escribieron su cédula en otros departamentos son muchas novedades en el censo”, señaló Sanabria.

Del total de potenciales votantes en el departamento, 515.730 corresponden a hombres y 524.193 a mujeres, manteniéndose la tendencia histórica de una mayor participación femenina dentro del censo electoral boyacense.

A pesar de la reducción en el número de ciudadanos habilitados para sufragar, la Registraduría mantendrá los 398 puestos de votación distribuidos en todo el territorio departamental. Sin embargo, sí se registró una disminución en el número de mesas, que pasaron a ser 3.126 para esta jornada electoral.

Según explicó Sanabria, esta reducción responde no solo a la disminución del censo, sino también a una modificación en la capacidad de atención por mesa. Mientras en las elecciones al Congreso cada mesa estaba habilitada para recibir hasta 340 votantes, en esta oportunidad podrán votar hasta 360 personas por mesa.

La funcionaria destacó que Boyacá históricamente ha registrado importantes niveles de participación electoral y recordó que en las elecciones legislativas recientes se evidenció un incremento en la asistencia de votantes respecto a procesos anteriores.

“Tradicionalmente las elecciones presidenciales convocan más ciudadanos que las de Congreso. Si en esta ocasión vimos una mayor participación en las legislativas, es previsible que para la elección presidencial el número de votantes sea aún más alto”, señaló.

Ante este panorama, la Registraduría ya tiene identificados los puestos y mesas que registraron mayor afluencia durante las elecciones de Congreso, con el fin de implementar medidas especiales que permitan evitar largas filas y congestiones durante la jornada electoral.

Las autoridades electorales anunciaron que cuentan con planes de contingencia para atender eventuales aglomeraciones y garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad.

La Capilla tendrá nuevo puesto de votación

La única modificación en la infraestructura electoral del departamento se realizará en el municipio de La Capilla.

De acuerdo con la delegada, el cambio obedece a problemas estructurales detectados en la institución educativa donde tradicionalmente funcionaba el puesto de votación. Tras las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes, se determinó que el lugar no reúne las condiciones necesarias para desarrollar allí el proceso electoral.

Por esta razón, el puesto será trasladado a un coliseo ubicado en la cabecera municipal, decisión que ya fue socializada con la comunidad y las autoridades locales.

Sanabria indicó que personalmente verificó las condiciones del nuevo espacio y aseguró que este cumple con los requisitos para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, por lo que espera que el cambio no genere inconvenientes para los votantes del municipio.

Con este panorama, la Registraduría avanza en los preparativos para una nueva jornada democrática en Boyacá, donde más de un millón de ciudadanos tendrán la posibilidad de acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia.