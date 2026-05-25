Si no hay decreto el 1 de junio, no habrá elecciones atípicas a la alcaldía de Tunja el 26 de julio

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya indicó que las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja se realizarán el 26 de julio.

Tunja

Para que las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja se puedan realizar el próximo domingo 26 de julio, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, deberá expedir el decreto para convocarlas a más tardar el lunes 1 de junio.

Así lo señala el registrador delegado para Boyacá de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Zamir Hernán Silva Zabala.

“El acto administrativo debe procederse por el Gobierno Departamental entre el 26 de mayo y hasta máximo el 1 de junio del año en curso”, aseguró.

Por otro lado, en los últimos días se ha generado una gran polémica debido a que el 26 de julio también se realizarán las Pruebas Saber Pro-11 y es por esto, que se está analizando dejar a los estudiantes en las aulas de la UPTC.

“Una vez revisado el calendario, encontramos que el día 26 de julio es la misma fecha en que deben presentar los estudiantes las Pruebas Saber 11, razón por la cual y en aras de que no se genere ningún contratiempo con respecto a los puestos de votación que tengan ubicación en algunas instituciones educativas de la ciudad de Tunja, se está considerando por el Gobierno Departamental la ubicación de esta población en las instituciones de educación superior, en este caso e inicialmente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)”, agregó.

Asegura, además, que las Pruebas Saber Pro-11 terminan el domingo sobre el mediodía y que los estudiantes que son mayores de edad podrán votar sin inconvenientes.

“Hay que mencionar que, por lo general, estas pruebas es haberse adelantado desde las 7:00 de la mañana hasta casi el mediodía, razón por la cual habría un tiempo prudencial para que eventualmente estas personas puedan ejercer su derecho al voto”, enfatizó Silva Zabala.