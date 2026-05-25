¿Cómo está el historial entre el PSG y el Arsenal previo a la final de la Champions?

Ousmane Dembélé, del PSG, y Martin Odegaard, del Arsenal. Al fondo, el balón de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images.

París Saint Germain y el Arsenal se verán las caras el próximo sábado, 30 de mayo, en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, para disputar el partido más esperado por los aficionados en cada temporada: la final de la UEFA Champions League.

Dos realidades parecidas, pero diferentes

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Ambos equipos llegan con realidades parecidas, pero a su vez diferentes.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega a esta final, como ya es costumbre, siendo el campeón de la Ligue 1. En esa línea, el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, también llega a la cita continental siendo campeón de su rentado nacional, la Premier League, luego de 22 años en donde ese trofeo se le había escapado.

Sin embargo, en Europa son realidades diferentes: el PSG es el actual campeón de la Champions, por lo tanto, el defensor del título y buscará un bicampeonato. Desde el lado ‘Gunner’, el Arsenal no conoce la gloria continental, es más, vio como uno de sus rivales acérrimos, el Chelsea, la consiguió en dos ocasiones.

El Arsenal no sabe lo que es una final de Champions desde exactamente hace 20 años, cuando en 2006 llegaron a esta instancia, pero perdieron contra el Barcelona de Ronaldinho.

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En esa línea, cada escuadra tiene una motivación puntual más allá de la victoria: los franceses, el bicampeonato; los ingleses, acariciar la ‘Orejona’ por primera vez en su historia.

El historial directo entre PSG y Arsenal

Y es que ambos equipos ya se han visto las caras en la Liga de Campeones. La última, no hace más de una edición.

Parisinos y londinenses se han enfrentado una totalidad de cinco veces, todas en poco más de 10 años, por la que la rivalidad es reciente.

En el tablero el PSG tiene 2 victorias, mientras que el Arsenal tiene solo una. En el cruce han empatado en 2 momentos.

La primera vez que se enfrentaron en Champions en su historia fue para la edición de la temporada 2026/17, en donde quedaron emparejados en el grupo A. Allí jugaron dos veces, fecha 1 y 5, y allí se dieron los dos empates del historial 1-1 y 2-2, respectivamente.

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Luego, se volverían a ver las caras hasta la edición del año pasado, la 2024/2025, en donde se chocaron tres veces: en la fase de liga, en donde el Arsenal ganó 2-0; y en las semifinales del torneo, donde el PSG ganó tanto en la ida (1-0), como en la vuelta (2-1).

Así, este 30 de mayo tendrán la oportunidad de sumar un juego más al corto historial: ¿Quién será el campeón?

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