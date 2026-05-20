Sin indicios de secuestro por grupos ilegales, continúa la búsqueda del ciudadano francés en Ituango

Antioquia

Las autoridades del departamento de Antioquia adelantan labores de búsqueda y verificación para establecer el paradero de Hamel Leo Thierry Florinam, ciudadano francés del que se perdió el rastro en el corregimiento El Aro, municipio de Ituango, en el norte del departamento.

Hasta el momento, según las autoridades no existe ninguna denuncia ni evidencia que indique que el hombre se encuentre retenido por algún grupo armado ilegal que opera en la zona. Las investigaciones se centran en determinar su situación actual, sin que se haya confirmado ningún tipo de secuestro o privación de la libertad.

Según reportes de la Policía de Antioquia, la denuncia por desaparición fue interpuesta aproximadamente un mes después de los últimos contactos. La madre del francés manifestó que había perdido comunicación con él. El 16 de abril, el hombre informó que se encontraba en las montañas de Ituango, siendo esta la última información conocida de su ubicación.

“En el mes de abril, había manifestado que se encontraba en las montañas de Ituango cerca de una cascada gigante (Que era la represa) y también cerca de un cuartel. Y que también se dedicaba a la comercialización de pollos, pero no se evidenció ningún otro movimiento, ninguna otra denuncia y que se sepa que esté a manos o a cargo de algún grupo de delincuenciales en la zona tampoco se ha evidenciado eso", dijo Luis Fernando Muñoz GuzmáncomandanteDepartamento de Policía Antioquia.

Ante la desaparición, se activó la ruta de búsqueda con la participación coordinada de la Personería de Ituango, la Fiscalía, la Gobernación de Antioquia y las autoridades policiales.

El seguimiento activo continúa a través del Gaula de la Policía Antioquia y el Gaula del Ejército, que realizan verificaciones en la zona. Sin embargo, las autoridades indicaron que, por el momento, no se cuenta con información concreta adicional sobre el paradero o las condiciones en las que se encuentra Hamel Leo Thierry Florinam.

Las labores de inteligencia y rastreo se mantienen en curso con el fin de esclarecer los hechos.