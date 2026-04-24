Iniciaron obras de ampliación del aeropuerto José María Córdova: pasará de 24 a 38 vuelos por hora

Rionegro, Antioquia

Desde el aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, el Gobierno Nacional dio inició este 24 de abril a un plan de choque para responder al crecimiento sostenido de pasajeros en la terminal aérea más importante de Antioquia.

Las obras que tendrán una inversiónde 164 mil millones de pesos, permitirán aumentar la operación de 24 a 38 vuelos por hora y ampliar la capacidad anual de 11 millones a 17 millones de viajeros y están proyectadas para que culminen en un plazo de 12 meses.

El proyecto, liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y ejecutado por el concesionario Airplan, contempla 11 obras integrales con 15 intervenciones en áreas clave como check-in, plataforma y filtros de seguridad, además de nuevas infraestructuras para mejorar la experiencia de los usuarios.

“Es una inversión que se necesitaba hace 14 años. Dejamos la puerta abierta a dos cosas. Uno, unas inversiones en doce meses que van a mejorar la experiencia de las personas que usan el aeropuerto y también de quienes trabajan acá, y dos, deja la puerta abierta a otras inversiones que se van a ir acordando”, señaló María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

Más detalles de las obras

Entre las principales obras se destaca la construcción de una nueva sala de espera nacional de 2.150 metros cuadrados con seis puertas de embarque, así como la ampliación del área de registro de pasajeros, que pasará de 56 a 80 módulos. También se construirá una nueva sala remota nacional, una zona de reclamo de equipaje remoto y un centro de conexiones.

El plan incluye además una nueva plataforma de parqueo de aeronaves con seis posiciones adicionales de operación remota, lo que permitirá optimizar los tiempos en tierra. A esto se suman reconfiguraciones en las zonas de inmigración y emigración, adecuaciones en salas de espera, la construcción de un edificio para el manejo de equipajes y la incorporación de tecnología para su control.

Además de estas obras, el Ministerio de Transporte abrió la posibilidad de que en el futuro se construya una segunda pista en el aeropuerto, ante el incremento de visitantes; pues pasó en los últimos años de 8 a 13,6 millones de pasajeros nacionales e internacionales.