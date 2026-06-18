Los acusados del transfeminicidio de Sara Millerey, por ahora, no quedarán en libertad

Bello, Antioquia

Por ahora se despeja el temor que tenían la familia, la comunidad y la alcaldía del municipio de Bello de que los dos judicializados señalados del crimen de Sara Millery González quedaran libres. Un juez ordenó que seguirán privados de la libertad.

La fiscalía informó este miércoles que, ante una solicitud que le hizo al juez de control de garantías, el togado “prorrogó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta; y Juan David Echavarría Zapata”. Estas personas están capturadas y señaladas del transfeminicidio de Sara Millerey González Borja, hechos ocurridos el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello, norte del Valle Aburrá.

Ante la preocupación que existía de que estas personas quedaran en libertad por vencimiento de términos, la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, destacó esta decisión judicial y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades.

“Vemos con beneplácito la decisión y reiteramos que continuaremos vigilantes de este proceso judicial. También le pedimos a las autoridades avanzar en la captura de los demás responsables”, expresó.

Recordemos que la mujer cuyo nombre identitario era Sara Millerey González Borja, de 34 años, falleció luego de que fuera golpeada por varias personas y dejada abandonada en una quebrada donde agonizó ante la mirada indolente de sus victimarios hasta que logró ser rescatada por la comunidad, pero falleció debido a las lesiones ocasionadas.