🔴EN VIVO Etapa 15 del Giro de Italia: última oportunidad para los velocistas en Milán
La jornada de este domingo tendrá un recorrido completamente llano entre Voghera y Milano, ideal para un embalaje masivo antes de la alta montaña.
El Giro de Italia afrontará este domingo su etapa 15 con un recorrido de 157 kilómetros entre Voghera y Milano, en una jornada diseñada para los sprinters después de varias etapas exigentes. Será una de las últimas opciones para los velocistas puros en esta edición, en una fracción que no presenta mayores dificultades montañosas y que cerrará la segunda semana de competencia.
La llegada a Milán tendrá un circuito urbano de 16.3 kilómetros al que los corredores deberán darle cuatro vueltas, pasando por sectores emblemáticos de la ciudad lombarda. Entre los favoritos para quedarse con la victoria aparece el francés Paul Magnier, quien buscará sumar puntos importantes en la lucha por la Maglia Ciclamino, en una definición donde varios de sus rivales llegan debilitados o ya abandonaron la carrea.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 15:
5 km a sprint intermedio Pavía
Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) ha recorrido 50.000 kilómetros en 314 etapas en 16 grandes vueltas, lo que equivale a 1,25 veces la vuelta al mundo.
Equipos que se unen al pelotón
Soudal Quick-Step
Unibet Rose Rockets
tirando del pelotón
Ghebreigzabhier Amanuel (Lidl - Trek)
Escapada
22 Martín Marcellus +2:57:25
161 BAIS Mattia +2:29:48
164 MAESTRO Micro +2:32:45
215 DVERSNES LAVIK Fredrik +2:43:10
Ataque del jinete de Alpecin - Premier Tech.
Vergallito Luca (Alpecin - Premier Tech) tirando del pelotón
Ataque de varios corredores
Aceleración por Tonelli Alessandro (Equipo Polti VisitMalta)
Ataque por Dversnes Lavik Fredrik (Movilidad Uno-X).
Ataque del jinete de Alpecin - Tecnología de primera .
Los atacantes han sido capturados.
Ataque del jinete de Movilidad Uno-X .
Inicio oficial.