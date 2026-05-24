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24 may 2026 Actualizado 13:03

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Giro de Italia

🔴EN VIVO Etapa 15 del Giro de Italia: última oportunidad para los velocistas en Milán

La jornada de este domingo tendrá un recorrido completamente llano entre Voghera y Milano, ideal para un embalaje masivo antes de la alta montaña.

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: (L-R) Felix Gall of Austria and Team Decathlon CMA CGM, Thymen Arensman of Netherlands, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Vingegaard of Denmark - Blue Mountain Jersey and Davide Piganzoli of Italy and Team Visma | Lease a Bike compete in the breakaway during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: (L-R) Felix Gall of Austria and Team Decathlon CMA CGM, Thymen Arensman of Netherlands, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Vingegaard of Denmark - Blue Mountain Jersey and Davide Piganzoli of Italy and Team Visma | Lease a Bike compete in the breakaway during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: (L-R) Felix Gall of Austria and Team Decathlon CMA CGM, Thymen Arensman of Netherlands, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Vingegaard of Denmark - Blue Mountain Jersey and Davide Piganzoli of Italy and Team Visma | Lease a Bike compete in the breakaway during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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El Giro de Italia afrontará este domingo su etapa 15 con un recorrido de 157 kilómetros entre Voghera y Milano, en una jornada diseñada para los sprinters después de varias etapas exigentes. Será una de las últimas opciones para los velocistas puros en esta edición, en una fracción que no presenta mayores dificultades montañosas y que cerrará la segunda semana de competencia.

La llegada a Milán tendrá un circuito urbano de 16.3 kilómetros al que los corredores deberán darle cuatro vueltas, pasando por sectores emblemáticos de la ciudad lombarda. Entre los favoritos para quedarse con la victoria aparece el francés Paul Magnier, quien buscará sumar puntos importantes en la lucha por la Maglia Ciclamino, en una definición donde varios de sus rivales llegan debilitados o ya abandonaron la carrea.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 15:

Hay nuevos mensajes
-106 Km

5 km a sprint intermedio Pavía

-110 Km

 Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) ha recorrido 50.000 kilómetros en 314 etapas en 16 grandes vueltas, lo que equivale a 1,25 veces la vuelta al mundo.

-115 Km

Equipos que se unen al pelotón

 Soudal Quick-Step

 Unibet Rose Rockets

-127 Km

tirando del pelotón

Ghebreigzabhier Amanuel (Lidl - Trek) 

-133 Km

Escapada

 

22 Martín Marcellus +2:57:25

161 BAIS Mattia +2:29:48

164 MAESTRO Micro +2:32:45

215 DVERSNES LAVIK Fredrik +2:43:10

-140 Km

  Ataque del jinete de Alpecin - Premier Tech.

-144 Km

 Vergallito Luca (Alpecin - Premier Tech) tirando del pelotón

 

-150 Km

Ataque de varios corredores



Aceleración por Tonelli Alessandro (Equipo Polti VisitMalta)

Ataque por Dversnes Lavik Fredrik (Movilidad Uno-X).

Ataque del jinete de Alpecin - Tecnología de primera .

-153 Km

Los atacantes han sido capturados.

Ataque del jinete de Movilidad Uno-X .

-154 Km

 

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