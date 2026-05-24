🔴EN VIVO Etapa 15 del Giro de Italia: última oportunidad para los velocistas en Milán

PILA - GRESSAN, ITALY - MAY 23: (L-R) Felix Gall of Austria and Team Decathlon CMA CGM, Thymen Arensman of Netherlands, Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team, Jonas Vingegaard of Denmark - Blue Mountain Jersey and Davide Piganzoli of Italy and Team Visma | Lease a Bike compete in the breakaway during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 14 a 133km stage from Aosta to Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / on May 23, 2026 in Pila - Gressan, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El Giro de Italia afrontará este domingo su etapa 15 con un recorrido de 157 kilómetros entre Voghera y Milano, en una jornada diseñada para los sprinters después de varias etapas exigentes. Será una de las últimas opciones para los velocistas puros en esta edición, en una fracción que no presenta mayores dificultades montañosas y que cerrará la segunda semana de competencia.

La llegada a Milán tendrá un circuito urbano de 16.3 kilómetros al que los corredores deberán darle cuatro vueltas, pasando por sectores emblemáticos de la ciudad lombarda. Entre los favoritos para quedarse con la victoria aparece el francés Paul Magnier, quien buscará sumar puntos importantes en la lucha por la Maglia Ciclamino, en una definición donde varios de sus rivales llegan debilitados o ya abandonaron la carrea.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 15: