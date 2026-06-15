Parques Nacionales intensifica controles para exigir seguro obligatorio a visitantes

Parques Nacionales Naturales de Colombia avanza en la implementación y verificación del seguro obligatorio de accidentes y asistencia para los visitantes del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, una medida que busca fortalecer la seguridad de los turistas que ingresan a esta área protegida del Caribe colombiano.

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Durante este fin de semana, guardaparques, junto con la Secretaría de Turismo de Cartagena y la Policía Nacional, realizaron operativos de control en Playa Blanca, Isla Barú, principal punto de acceso al parque, para verificar el cumplimiento de la Resolución 273 de 2024, que establece la obligatoriedad de este seguro para todas las personas que ingresen al área protegida.

En 2025 esta área protegida recibió 1.246.374 personas y eso explica la importancia de aportar a la seguridad de cada una de ellas en uno de los ecosistemas marino-costeros más extensos del país, donde pueden descansar, aprender en nuestras actividades de educación ambiental y ayudarnos a cuidar este patrimonio natural.

Según explicó Claudia Sánchez, jefa del parque, el seguro permite brindar atención inmediata y especializada en caso de accidentes o emergencias dentro del territorio, garantizando una respuesta oportuna para turistas nacionales y extranjeros.

Asimismio como parte de la implementación de este servicio, actualmente funcionan 11 puntos de atención en primeros auxilios distribuidos entre Playa Blanca, Barú, Isla Grande, Isla Múcura e Isla Tintipán. Además, se dispone de ambulancias terrestres, una lancha ambulancia y personal capacitado para atender cualquier eventualidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las aseguradoras Positiva Compañía de Seguros, en alianza con Magenta Seguros, y Zurich, seleccionadas mediante un proceso de invitación pública liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Las autoridades también reiteraron el llamado a operadores turísticos, agencias de viaje y prestadores de servicios para que informen oportunamente a los visitantes sobre este requisito, vigente desde el pasado 1 de marzo de 2026.

Parques Nacionales recordó que el valor del seguro es independiente de la tarifa de ingreso al área protegida y que quienes no cuenten con esta cobertura no podrán acceder al parque, una medida orientada a proteger la integridad de los visitantes y promover un turismo más seguro, responsable y sostenible en uno de los ecosistemas marino-costeros más importantes de Colombia.