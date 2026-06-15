Colombia Plataform proyecta desembolsar $20.000 millones para ayudar a empresas a pagar la prima

Miles de empresas colombianas deben realizar el pago de la prima de servicios a sus trabajadores. Ante este panorama, la fintech Colombia Plataform anunció que proyecta desembolsar cerca de $20.000 millones mediante mecanismos de factoring para apoyar a las compañías en el cumplimiento de esta obligación laboral.

Según cifras de Asofondos, más de 10 millones de trabajadores en Colombia deberán recibir la prima de mitad de año antes del próximo 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por la ley. Lo que representa una presión significativa para el flujo de caja de las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen cerca del 90% del tejido empresarial colombiano.

La situación cobra mayor relevancia este año debido al incremento del 23% en el salario mínimo, lo que elevó los costos asociados al pago de prestaciones sociales, incluida la prima de servicios.

De esta forma, Colombia Plataform busca facilitar el acceso a liquidez inmediata mediante el factoring, una herramienta financiera que permite a las empresas anticipar el pago de sus facturas por cobrar sin necesidad de adquirir nuevas deudas.

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“Sabemos que junio es un mes de alta presión para las cajas de las empresas y nuestro objetivo en Plataform es democratizar el acceso al capital de trabajo. No queremos que los empresarios dejen de pagar sus obligaciones o se sobreendeuden con intereses imposibles de pagar”, afirmó Mario Márquez, cofundador de la fintech.

¿Cómo funciona el factoring?

El factoring consiste en la venta de facturas pendientes de pago a una entidad especializada. De esta manera, una empresa que necesita recursos inmediatos puede obtener liquidez sin esperar los plazos de pago establecidos por sus clientes, que suelen estar entre 30 y 120 días.

Por ejemplo, si una compañía tiene una factura por cobrar de $100 millones con vencimiento a 90 días, puede negociarla con una firma de factoring y recibir gran parte de esos recursos de forma inmediata, descontando una comisión por el servicio. Posteriormente, el cliente realiza el pago directamente a la entidad financiera.

A través de su plataforma digital, Colombia Plataform permite a las empresas negociar sus facturas y acceder a recursos en tiempos reducidos, contribuyendo al cumplimiento oportuno de obligaciones laborales como el pago de la prima.

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Riesgo de sanciones por incumplimiento

Expertos recuerdan que las empresas que no paguen la prima dentro de los plazos establecidos podrían enfrentarse a sanciones económicas que van desde uno hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de cada caso.

Por ello, alternativas como el factoring ganan protagonismo entre las organizaciones que buscan fortalecer su flujo de caja, evitar el endeudamiento tradicional y garantizar el bienestar de sus trabajadores durante esta temporada de obligaciones laborales.