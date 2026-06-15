🔴EN VIVO Urugay vs. Arabia Saudita: siga acá el minuto a minuto y la transmisión del partido

Uruguay debutará con la obligación de mostrar su favoritismo frente a una Arabia Saudita que llega con más dudas que certezas, pero con la ilusión de volver a protagonizar una de las grandes sorpresas de una Copa del Mundo. El conjunto asiático no supera una fase eliminatoria desde su histórica participación en 1994 y afronta este torneo tras una preparación corta, marcada por la reciente llegada del técnico Georgios Donis a pocas semanas del inicio de la competencia.

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Los “Halcones Verdes” tampoco atraviesan un gran momento deportivo. Su balance reciente deja una sola victoria en 2026 y varios resultados adversos, aunque la selección saudí se aferra a la confianza que le dejó aquella inolvidable victoria por 2-1 sobre Argentina en el Mundial de 2022, una de las mayores sorpresas en la historia reciente del torneo.

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Por su parte, Uruguay inicia una nueva etapa bajo el mando de Marcelo Bielsa, con decisiones que han generado expectativa. La Celeste afrontará el campeonato sin referentes históricos como Edinson Cavani y Luis Suárez, además de presentar una convocatoria integrada exclusivamente por futbolistas que militan en el exterior. Aunque el equipo tuvo un comienzo brillante en las eliminatorias sudamericanas, su rendimiento perdió regularidad en la recta final y ahora buscará recuperar contundencia ofensiva para arrancar el Mundial con una victoria.

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