Bélgica y Egipto debutan en el Mundial 2026 con empate: repase la tabla de posiciones del Grupo G. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

Llegó la actividad para el Grupo G del Mundial 2026. En la ciudad de Seattle se midieron Bélgica y Egipto, mientras que en el SoFi Stadium de Los Ángeles se enfrentaron Irán con Nueva Zelanda.

Bélgica 1-1 Egipto

Duelo sumamente igualado en el Lumen Field. Aunque los belgas tenían el favoritismo por la calidad de jugadores en campo, los egipcios lograron dominar en varios pasajes del encuentro a partir de la verticalidad.

Así fue como a los 20 minutos abrió la cuenta Egipto con un espectacular remate de media distancia de Emam Ashour, que dejó sin reacción alguna al meta Courtois; claro está que el susto belga se alargó hasta el 66′, tras un centro rasnate en el que Mohamed Hany intentando despejar, terminó anotando en propia puerta.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BÉLGICA Y EGIPTO EN EL MUNDIAL 2026

Partidos restantes de la fecha 1 en el Grupo G

Irán vs Nueva Zelanda (15 de junio / 8 de la noche)

Tabla de posiciones del Grupo G en el Mundial 2026