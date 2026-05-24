Ecovivienda reporta subsidios y mejoramientos para más de 360 familias en Tunja

Según el comunicado oficial, más de 360 familias de Tunja fueron beneficiadas con programas de mejoramiento de vivienda, subsidios habitacionales y procesos de escrituración, según el balance presentado por Ecovivienda durante su jornada de Rendición de Cuentas. La entidad reportó inversiones superiores a los 7.500 millones de pesos destinadas a intervenciones urbanas y rurales ejecutadas entre 2024 y 2026.

De acuerdo con las cifras entregadas, 362 familias recibieron mejoramientos de vivienda. Entre las intervenciones reportadas se encuentran 60 mejoramientos rurales ejecutados durante 2025, otros 150 que actualmente avanzan en zonas rurales y 152 obras desarrolladas en sectores urbanos de la capital boyacense. La jornada reunió a habitantes de distintos barrios y veredas de Tunja para conocer el estado de los programas de vivienda y espacio público.

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En materia de acceso a vivienda, Ecovivienda informó la formalización de 81 subsidios para Vivienda de Interés Prioritario en el proyecto Bellavista y 44 subsidios concurrentes para Vivienda de Interés Social. La entidad también reportó avances en la escrituración de apartamentos entregados a familias afectadas por los proyectos Torres del Parque y Estancia del Roble, donde ya fueron formalizados 21 inmuebles.

Durante la rendición de cuentas también se presentaron obras de infraestructura urbana, entre ellas la construcción del parque del barrio Patriotas, con una inversión superior a los 405 millones de pesos. Además, se socializó el convenio para la intervención de andenes en sectores como Santa Inés, San Viator, Avenida Universitaria, Viaducto, La Fuente y Patriotas, con recursos que superan los 2.380 millones de pesos. La actividad incluyó una feria de servicios con participación de constructoras, entidades bancarias y jornadas institucionales dirigidas a la comunidad.