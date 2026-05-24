Procuraduría formula cargos a docente de Tunja por caso con menor de edad
El organismo de control abrió proceso disciplinario contra un profesor investigado por hechos ocurridos en 2024 dentro de una institución educativa de Tunja.
La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló cargos contra el docente Néstor Orlando Cely Bautista, vinculado a una institución educativa de Tunja, por hechos investigados que habrían ocurrido en 2024 y que involucran a una estudiante menor de edad de sexto grado de bachillerato.
Según informó el organismo de control, el caso se habría presentado dentro de un aula de informática mientras la estudiante realizaba una actividad académica, el profesor habría realizados practicas sexuales. La investigación disciplinaria recopila declaraciones de la menor, testimonios de compañeras de clase y versiones entregadas por docentes que conocieron la situación posteriormente.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja indicó que, de manera preliminar, la conducta fue calificada como gravísima a título de dolo. El proceso continuará en etapa disciplinaria para determinar la responsabilidad del docente investigado.