Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 may 2026 Actualizado 22:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Procuraduría formula cargos a docente de Tunja por caso con menor de edad

El organismo de control abrió proceso disciplinario contra un profesor investigado por hechos ocurridos en 2024 dentro de una institución educativa de Tunja.

Según la denuncia, el rector citaba a las alumnas de en su residencia, ofreciéndoles subir sus notas a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Foto: Procuraduría.

Según la denuncia, el rector citaba a las alumnas de en su residencia, ofreciéndoles subir sus notas a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Foto: Procuraduría.

Según la denuncia, el rector citaba a las alumnas de en su residencia, ofreciéndoles subir sus notas a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Foto: Procuraduría.

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló cargos contra el docente Néstor Orlando Cely Bautista, vinculado a una institución educativa de Tunja, por hechos investigados que habrían ocurrido en 2024 y que involucran a una estudiante menor de edad de sexto grado de bachillerato.

Según informó el organismo de control, el caso se habría presentado dentro de un aula de informática mientras la estudiante realizaba una actividad académica, el profesor habría realizados practicas sexuales. La investigación disciplinaria recopila declaraciones de la menor, testimonios de compañeras de clase y versiones entregadas por docentes que conocieron la situación posteriormente.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja indicó que, de manera preliminar, la conducta fue calificada como gravísima a título de dolo. El proceso continuará en etapa disciplinaria para determinar la responsabilidad del docente investigado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir