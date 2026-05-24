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24 may 2026 Actualizado 14:50

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Denuncian presunto acoso sexual en la Cámara de Comercio de Tunja

La Superintendencia de Sociedades trasladó al Ministerio del Trabajo denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, intimidación y afectaciones laborales dentro de la entidad.

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La Superintendencia de Sociedades trasladó al Ministerio del Trabajo una denuncia presentada por funcionarias de la Cámara de Comercio de Tunja por presuntas conductas de acoso sexual, intimidación y afectaciones al ambiente laboral dentro de la entidad.

Según el documento oficial, las denunciantes reportaron presuntas conductas como miradas inapropiadas, comentarios de tipo sexual y chistes abusivos. En la comunicación también expresaron temor frente a posibles afectaciones a su estabilidad laboral.

La Superintendencia solicitó a la junta directiva y a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio informar las medidas adoptadas frente a los hechos denunciados, así como las actuaciones adelantadas por los comités internos de convivencia laboral y los protocolos de atención implementados por la entidad.

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