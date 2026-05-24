Denuncian presunto acoso sexual en la Cámara de Comercio de Tunja

La Superintendencia de Sociedades trasladó al Ministerio del Trabajo una denuncia presentada por funcionarias de la Cámara de Comercio de Tunja por presuntas conductas de acoso sexual, intimidación y afectaciones al ambiente laboral dentro de la entidad.

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Según el documento oficial, las denunciantes reportaron presuntas conductas como miradas inapropiadas, comentarios de tipo sexual y chistes abusivos. En la comunicación también expresaron temor frente a posibles afectaciones a su estabilidad laboral.

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La Superintendencia solicitó a la junta directiva y a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio informar las medidas adoptadas frente a los hechos denunciados, así como las actuaciones adelantadas por los comités internos de convivencia laboral y los protocolos de atención implementados por la entidad.