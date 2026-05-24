Juzgado sanciona con arresto y multa a exsecretaria de Infraestructura de Tunja por desacato

El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tunja declaró en desacato a la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja, representada por la exsecretaria Lina María Bautista Avellaneda, por incumplir un fallo de tutela emitido el 10 de abril de 2026.

La decisión judicial se originó tras una solicitud presentada por el ciudadano Germán Darío Mora Pérez, primer Secretario de Infraestructura de Mikhail Krasnov, quien denunció que la entidad no respondió de fondo un derecho de petición radicado el 20 de noviembre de 2025.

Según el expediente judicial, el fallo de tutela había ordenado a la Secretaría emitir, en un plazo de 48 horas, una respuesta clara y completa sobre la información solicitada por el accionante. Sin embargo, el despacho concluyó que la orden no fue cumplida y que la entidad tampoco presentó informe o justificación durante el trámite del incidente de desacato, pese a haber sido notificada formalmente mediante correo electrónico institucional.

En la providencia, el juez Ricardo Andrés Rodríguez Muñoz señaló que existían elementos suficientes para establecer tanto el incumplimiento de la orden judicial como la responsabilidad subjetiva de la funcionaria encargada de ejecutarla. El despacho indicó que la omisión persistió incluso después de la apertura formal del incidente de desacato, decretada el 7 de mayo de 2026.

Como sanción, el juzgado impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Seccional de la Judicatura y ordenó dos días de arresto contra la representante legal de la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja o quien haga sus veces. Además, ordenó el cumplimiento inmediato del fallo de tutela y remitió la decisión al Juzgado Penal del Circuito de Tunja para el trámite de consulta correspondiente.