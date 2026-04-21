Registraduría tiene más de 60.000 cédulas represadas en Bogotá: Esto pasa si no se reclaman a tiempo

¿Está esperando su cédula en Bogotá? ¡Pilas! Registraduría tiene más de 60.000 documentos represados. Getty Images

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha estado en las últimas semanas alertando a los ciudadanos en todo el país que solicitaron duplicado, rectificación o expedición de documentos como tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía y aún no los han reclamado.

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Dicha situación se presenta también en Bogotá, donde la entidad lanzó un llamado urgente para que las personas se aproximen a las dependencias locales de la entidad para recibir sus documentos.

La alerta se vuelve aún más inminente si se tiene en cuenta que la cédula de ciudadanía es obligatoria para ejercer el derecho al voto, además de un amplio listado de procedimientos para los cuales es obligatoria.

Adicionalmente, para las personas que llevan mucho tiempo con la cédula o la tarjeta de identidad sin reclamar, el llamado es apremiante, puesto que después de cierto límite de tiempo la Registraduría se verá obligada a destruir dichos documentos.

¿Cuántas cédulas y tarjetas de identidad siguen sin reclamar en Bogotá?

Siguiendo la información de la Registraduría reseñada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las 29 registradurías auxiliares de Bogotá permanecen 63.638 documentos pendientes por ser entregados.

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La institución señala que del total, 44.582 corresponden a cédulas de ciudadanía y 19.056 a tarjetas de identidad, todos ya tramitados y expedidos.

El informe de la Registraduría señala que la mayor cantidad de documentos sin reclamar se encuentra en las siguientes localidades:

Suba: 7.810

7.810 Kennedy: 7.761

7.761 Usaquén: 5.713

5.713 Ciudad Bolívar: 4.863

4.863 Bosa: 4.580

¿Qué hacer para reclamar la cédula en la Registraduría?

Para verificar si el documento ya se encuentra disponible después de haber realizado la solicitud de duplicado y el pago del trámite, puede verificar el siguiente enlace.

En caso de ya estar habilitado, las personas deben acercarse a la misma sede donde se llevó a cabo la solicitud para reclamar su documento.

Tenga en cuenta que los horarios son de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m. Algunas oficinas prestan el servicio los sábados entre las 8. a. m. y las 12 del mediodía.

¿Qué pasa si no se reclama la cédula a tiempo?

La Registraduría indica que el titular del documento cuenta con un máximo de un (1) año para reclamarlo. En caso de no hacerlo, el mismo se devolverá a la oficina central de la Registraduría para ser destruido.

Según reseña la Universidad Distrital, las cédulas digitales cuentan con un plazo de dos años, mientras que las tarjetas de identidad se pueden reclamar mientras sigan vigentes (hasta los 18 años, teniendo en cuenta que se debe renovar a los 14 para actualizar la foto y la firma).

¿Cuánto cuesta sacar el duplicado de la cédula en 2026?

En 2026, los siguientes son los costos asociados por sacar el duplicado de la cédula:

Documento En Colombia En el exterior Cédula de ciudadanía personalizada en policarbonato y cédula de ciudadanía digital $76.100 US $76.28 Duplicado de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. $67.350 US $67.55 Duplicado de la tarjeta de identidad azul biométrica. $66.100 US $66.24

Cabe destacar que la cédula digital es gratuita cuando se expide por primera vez al cumplir la mayoría de edad. Adicionalmente, existen otras causales de exoneración del pago por la pertenencia a alguno de estos grupos: