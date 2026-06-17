Alarma en Salento, Quindío, por presunto caso de envenenamiento de 14 perros y gatos

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Armenia

La alcaldía municipal emitió un comunicado expresando su preocupación frente a los recientes casos de presunto envenenamiento de animales de compañía registrados en el barrio Frailejones y en el sector Búfalos.

Caracol Radio consultó al alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales, quien rechazó este tipo de situaciones en contra de los seres sintientes por lo que exigió a las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y esclarecer los hechos.

“De verdad que con mucha preocupación porque viene un proceso de donde nos están envenenando nuestras mascotas y eso pues no es afortunado para el municipio. Hoy estamos exigiendo a las autoridades que se investigue el caso y se esclarezca porque no es bueno para las familias que han perdido sus mascotas", dijo.

Agregó que hace más de 15 días se estarían presentando estos casos, por lo que actualmente verifican a través de cámaras de seguridad para lograr dar con el responsable de las afectaciones a los animalitos.

“Hay que contar a la comunidad que no es un caso de un solo día, sino que se nos viene haciendo frecuencia más o menos alrededor de hace 15 a 20 días donde se nos produce ese caso tan especial en nuestro municipio. Y hoy definitivamente estamos instalando cámaras de seguridad, observando las cámaras que existen en los establecimientos comerciales para darle seguimiento respectivo a esto y poder instaurar las denuncias correspondientes a la persona que está haciendo este acto tan vandálico", destacó.

Añadió: “Nos llega un derecho de petición a al municipio de Salento donde nos evidencian y nos muestran las 14 mascotas que han sido víctimas de de este caso especial, definitivamente es un caso muy desafortunado porque hoy no tenemos específicamente la persona que lo hizo, entonces es motivo de investigaciones para poder realizar las medidas y las correspondientes denuncias".

Invitó a la comunidad para que suministre información que permita prontamente identificar a los responsables de estos hechos tan lamentables en el municipio.

Extendió el llamado a los propietarios de animales para extremar las medidas de cuidado y vigilancia evitando que consuman alimentos u objetos de procedencia desconocida en espacios públicos.