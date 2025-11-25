Así fueron las gestiones del Gobierno para liberar a delegación de alias ‘Calarcá’ en Anorí, Antioquia

Bogotá

Exclusivo Caracol Radio conoció las gestiones que hizo la delegación del Gobierno Nacional frente a los hechos de Anorí, Antioquia, donde fue retenida una caravana de alias ‘Calarcá’ y otros disidentes. También conocimos los reportes que este grupo entregó en medio del proceso de paz.

En junio de 2024 una vez terminó el ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las disidencias de alias ‘Calarcá’ este grupo pidió permiso para hacer una reunión con sus frentes y explicarles que el proceso de paz continuaba, pese a la decisión de alias ‘Iván Mordisco’ de no seguir las conversaciones.

Esa reunión fue aprobada por la mesa de diálogos de paz quien dispuso de personal de la UNP y el apoyo de Naciones Unidas para el desplazamiento.

Pero alias ‘Calarcá’ decidió cambiar de ruta sin informar y ahí fue que los interceptaron y los detuvieron.

Conocida esta situación desde la misma delegación de paz del Gobierno se activaron y gestionaron la liberación de las personas que desde el grupo de alias ‘Calarcá’ tenían las resoluciones con las órdenes de captura suspendidas por cuenta de las conversaciones.

Quedaron detenidos Diego Armando Vargas, alias ‘El Boyaco’, quien se identificó ante las autoridades como Henry Leonardo Carrillo, pero se verificó que con ese nombre aparecía alguien muerto. También quedó detenido Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’.

Luego la mesa de diálogos de paz se reunió con alias ‘Calarcá’ para pedir explicaciones, inicialmente dijo que efectivamente les habían quitado unos computadores, unas USB, dinero en efectivo, un proveedor y que sí iban personas armadas en los carros y reconoció su error por esta situación. Hubo en su momento una recriminación de la delegación del Gobierno y quedó ahí el tema.

Pero luego alias ‘Calarcá’ al ver que perdía el mando y el respeto por ese episodio cambió su versión y aseguró que todo era una trampa que buscaba capturarlos.

Esa situación paralizó la mesa de diálogos de paz porque alias ‘Calarcá’ puso como condición que para reactivar las conversaciones debían liberar a alias ‘El Boyaco’ y a alias ‘Firu’. Pero desde el Gobierno aseguraron que eso no era posible porque estas personas estaban en flagrancia y no tenían órdenes de captura suspendidas.

Después de varios intentos se pudieron hacer algunas reuniones y tomó un año descongelar las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

El tema investigativo fue asumido por las autoridades y la mesa de diálogos siguió su curso sin ningún otro reporte sobre este hecho ocurrido en vías de Anorí, Antioquia.