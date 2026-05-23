Nueva Estación de Bomberos en Bocagrande: regalo para Cartagena en su cumpleaños 493

El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, inspeccionó las obras finales de la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, una infraestructura considerada estratégica para la seguridad náutica, la gestión del riesgo y la atención integral de emergencias en la ciudad, especialmente de su zona norte e insular.

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Durante el recorrido, el mandatario destacó que esta obra será entregada en la semana del cumpleaños 493 de Cartagena, entre el 1 y el 5 de junio, como una respuesta a una necesidad histórica de los cartageneros.

“En la semana del cumpleaños de Cartagena vamos a entregar obras que durante muchos años fueron reclamadas y nunca se hicieron realidad. Esta nueva estación de bomberos será un regalo para los cartageneros y una muestra del compromiso que tenemos con la seguridad y la atención oportuna de emergencias”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La nueva estación, ubicada en la entrada de Bocagrande y contigua al muelle de La Bodeguita, tendrá como principal objetivo fortalecer la capacidad de socorro y atención de riesgos y desastres en sectores como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro Histórico y Getsemaní, además de reforzar la cobertura en la bahía y la zona insular de Cartagena.

Uno de los componentes más innovadores del proyecto será la Sala de Crisis, un espacio de articulación institucional desde donde se tendrá control y monitoreo de la ciudad en temas de movilidad, salud, vigilancia y seguridad, con conexión tecnológica permanente con el Gobierno Nacional, alcaldías de otras ciudades y organismos estratégicos.

La infraestructura también contará con espacios para Puestos de Mando Unificado (PMU), garantizando una coordinación más eficiente en situaciones de emergencia o eventos de ciudad.

“Será una edificación digna para nuestros bomberos, moderna, equipada y conectada permanentemente con el 123, lo que permitirá una reacción mucho más rápida y articulada frente a cualquier situación”, añadió el alcalde Turbay.

La obra presenta importantes avances, entre ellos la fundición de pavimento y la instalación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, consolidándose como uno de los proyectos bandera del Distrito para fortalecer la seguridad náutica en Cartagena.

Además de su componente terrestre, la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande contará con embarcadero, muelle y equipos especializados para atención de emergencias en el agua, permitiendo responder oportunamente a incidentes en la bahía, embarcaciones turísticas y transporte de pasajeros hacia las islas.

La estación tendrá también un nuevo muelle para ambulancias acuáticas y para las embarcaciones distritales Cartagena 1 y Cartagena 2, así como para las lanchas rápidas del Cuerpo de Bomberos y de Distriseguridad, que estarán al servicio permanente de la ciudadanía para atender emergencias fluviales y marítimas.