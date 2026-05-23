Adiós a un grande de la radio: falleció Luis Alberto Payares Villa

Luego de sufrir quebrantos de salud, falleció en la ciudad de Barranquilla Luis Alberto Payares Villa, ícono de la radio en la región Caribe y uno de los más destacados relatores de béisbol y boxeo en la historia de Cartagena.

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Famoso por su manera de describir las jugadas y por un toque particular en sus expresiones, Payares Villa llevó a través de las ondas hertzianas grandes combates de Antonio Cervantes ‘Kid’ Pambelé e importantes encuentros de pelota caliente. “¡Hizo el pentágono trizas!” y “¡Swing completo con todos los hierros!”, fueron algunas de sus más llamativas frases.

Personajes de los medios de comunicación y la política lamentaron esta gran pérdida, entre ellos el gobernador Yamil Arana, quien expresó en su cuenta de X:

“La radio cartagenera está de luto. Ha partido al encuentro con el Señor el legendario narrador deportivo Luis Alberto Payares Villa. Toda una institución de la radio, que junto a Napoleón Perea, Melanio Porto y Eugenio Baena defendieron siempre al deporte bolivarense. Para sus hijos y demás seres queridos, mi más fuerte abrazo de condolencias en este duro momento”.

Las exequias serán este domingo 24 de mayo a las 11:00 A.M. en el cementerio Jardines de Cartagena.

¡Paz en su tumba!