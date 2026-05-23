Adiós a un grande de la radio: falleció Luis Alberto Payares Villa
El reconocido narrador deportivo murió por causas naturales en Barranquilla
Luego de sufrir quebrantos de salud, falleció en la ciudad de Barranquilla Luis Alberto Payares Villa, ícono de la radio en la región Caribe y uno de los más destacados relatores de béisbol y boxeo en la historia de Cartagena.
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Famoso por su manera de describir las jugadas y por un toque particular en sus expresiones, Payares Villa llevó a través de las ondas hertzianas grandes combates de Antonio Cervantes ‘Kid’ Pambelé e importantes encuentros de pelota caliente. “¡Hizo el pentágono trizas!” y “¡Swing completo con todos los hierros!”, fueron algunas de sus más llamativas frases.
Personajes de los medios de comunicación y la política lamentaron esta gran pérdida, entre ellos el gobernador Yamil Arana, quien expresó en su cuenta de X:
“La radio cartagenera está de luto. Ha partido al encuentro con el Señor el legendario narrador deportivo Luis Alberto Payares Villa. Toda una institución de la radio, que junto a Napoleón Perea, Melanio Porto y Eugenio Baena defendieron siempre al deporte bolivarense. Para sus hijos y demás seres queridos, mi más fuerte abrazo de condolencias en este duro momento”.
Las exequias serán este domingo 24 de mayo a las 11:00 A.M. en el cementerio Jardines de Cartagena.
¡Paz en su tumba!
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.