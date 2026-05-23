Más de 230 familias atendidas durante jornada de Planeación en tu Barrio en Flor del Campo

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, realizó con éxito una nueva jornada de Planeación en tu Barrio, esta vez en Flor del Campo.

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La actividad se desarrolló en la Manzana 3 de Flor del Campo y reunió a habitantes de este sector, así como de Ciudad del Bicentenario, Villas de Aranjuez, La India, Colombiatón, La Sevillana y zonas aledañas, donde más de 230 familias recibieron orientación y acompañamiento en distintos trámites y servicios.

Durante la jornada, la ciudadanía pudo resolver inquietudes y recibir asesoría personalizada en temas relacionados con Uso del Suelo, Estratificación y Nomenclatura, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como orientación sobre procesos de legalización urbanística y otros servicios liderados por la Secretaría de Planeación.

Además, la comunidad contó con acompañamiento para resolver trámites y solicitudes relacionadas con el Sisbén, entre ellas la actualización de información, la inclusión de nuevos integrantes en fichas existentes, la verificación de datos y las solicitudes de nuevas encuestas.

Yerlis Canoles, habitante de Flor del Campo y asistente a la jornada, agradeció a la Secretaría de Planeación por esta actividad: “La comunidad está muy contenta con esta jornada en el sector. Esta es la primera vez que vienen hasta acá y nos sentimos muy agradecidos por la atención brindada con el Sisbén y todos los servicios que trajeron para la comunidad”.

La jornada contó también con la participación de entidades como AMB Catastro Cartagena y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), fortaleciendo la atención integral brindada a las comunidades.

“Con Planeación en tu Barrio seguimos llevando nuestros servicios directamente a los territorios y atendiendo de primera mano las necesidades de los ciudadanos. Esta iniciativa nos permite facilitar trámites, brindar orientación y mantener un diálogo permanente con la gente”, destacó el secretario de Planeación Distrital”, destacó el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza.

Por su parte, el gerente de AMB Catastro Cartagena, Roberto Vélez, señaló: “Desde AMB Catastro Cartagena estamos complacidos de hacer parte de Planeación en tu Barrio, hoy en Flor del Campo, un espacio estratégico para acercar la información catastral a los territorios, responder las dudas de la ciudadanía y avanzar en un catastro mucho más cerca de la gente”.

La Secretaría de Planeación destacó que esta estrategia hace parte del compromiso de la administración del alcalde Dumek Turbay de acercar la oferta institucional a las comunidades y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Distrito, especialmente en sectores donde muchas familias tienen dificultades para desplazarse o realizar trámites virtuales.

Igualmente, anunciaron que las jornadas de Planeación en tu Barrio llegarán a diferentes sectores de Cartagena durante los próximos meses.