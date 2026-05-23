Fundación Apóstol Esteban Acosta llevó salud y ayudas alimentarias a las faldas de La Popa

La Fundación Apóstol Esteban Acosta realizó una brigada integral de salud en la comunidad La Bendición, ubicada en cercanías del sector de Loma Fresca, beneficiando a decenas de familias en condición de vulnerabilidad de las faldas de La Popa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, los habitantes recibieron atención en medicina general, odontología y asesorías en belleza, además de la entrega de mercados para apoyar a las familias de escasos recursos que residen en el sector.

El apóstol Esteban Acosta explicó que la actividad se llevó a cabo tras escuchar las necesidades de la comunidad, cuyos habitantes manifestaban sentirse abandonados y sin acceso a ayudas sociales ni atención médica.

“Trajimos médicos y odontólogos a esta población porque la comunidad venía quejándose de que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda. Además, con las altas temperaturas que azotan a la ciudad, muchos de ellos han presentado quebrantos de salud e incluso desmayos”, señaló el líder social y religioso.

Los beneficiarios agradecieron la labor desarrollada por la fundación y destacaron el impacto positivo que tuvo la jornada en la comunidad.

“Me siento muy feliz de que la Fundación Apóstol Esteban Acosta nos haya traído alimentos y atención en salud. Le doy gracias a Dios por habernos enviado esta ayuda que tanto necesitábamos”, expresó una de las habitantes favorecidas.

La Fundación Apóstol Esteban Acosta continúa adelantando labores sociales en diferentes sectores populares de la ciudad, llevando ayudas humanitarias y un mensaje de esperanza y solidaridad a las comunidades menos favorecidas.