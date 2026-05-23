Trump dice que están ultimando detalles de un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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El presidente estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, declaró.

Trump anunció que se reunió con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán, con quienes aseguró, tuvo una “conversación productiva”.

Sin embargo, Trump también advirtió de que Irán se enfrenta a “un golpe tan duro” como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.

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Mientras tanto, Irán declaró el sábado que estaba ultimando un “acuerdo marco” de 14 puntos para pactar con Estados Unidos, aunque señaló que aún persisten importantes discrepancias.

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