“Este año debemos tener terminado el viaducto del metro”: Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán aseguró durante su participación en el Festival del Pensamiento, de Prisa Inspira que la primera prueba en viaducto del Metro de Bogotá es una prueba de que “se pueden hacer cosas en Colombia de gran escala”.

El mandatario comentó que en el proyecto hay numerosas empresas colombianas involucradas, así como varios gobiernos distritales y nacionales que han aportado para materializarlo. Galán también recordó que antes de finalizar su administración dejarán contratada la línea dos, y abonarán el terreno para que la siguiente alcaldía pueda contratar la tercera.

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