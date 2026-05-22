Adaptabilidad: el gran reto para el empresariado colombiano, según KPMG

Rodrigo Rivera, presidente de KPMG, comentó en el Festival de Pensamiento que el gran reto para el empresariado colombiano hoy es, precisamente, la adaptación “los nuevos tiempos”. Ser flexible, dijo, es clave para hacer frente a las exigencias regulatorias, sociales y hasta climáticas de la actualidad.

Para el ejecutivo, espacios como el festival promueven un diálogo plural que facilita, justamente, desarrollar esa capacidad de adaptabilidad.

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