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22 may 2026 Actualizado 21:36

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Adaptabilidad: el gran reto para el empresariado colombiano, según KPMG

El director general de la multinacional se refirió a la estrategia que, hoy, les permite transformar el negocio hacia productos con menos riesgo para los consumidores.

| Foto: Caracol Radio

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Rodrigo Rivera, presidente de KPMG, comentó en el Festival de Pensamiento que el gran reto para el empresariado colombiano hoy es, precisamente, la adaptación “los nuevos tiempos”. Ser flexible, dijo, es clave para hacer frente a las exigencias regulatorias, sociales y hasta climáticas de la actualidad.

Para el ejecutivo, espacios como el festival promueven un diálogo plural que facilita, justamente, desarrollar esa capacidad de adaptabilidad.

Vea aquí la conversación.

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