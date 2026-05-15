Benedetti por carta del CNE: “parece más un show de mala leche, que una preocupación electoral”

En cuestionamientos quedó la carta que le envió el magistrado Álvaro Hernán Prada al ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtiendo sobre falta de garantías de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Y es que el ministro aseguro que “lo que el magistrado Álvaro Hernán Prada dice es MENTIRA“, al señalar que hay realizados varias sesiones del CORMPE y han fortalecido y robustecido los esquemas de seguridad para todos los actores electorales, entre ellos los candidatos y sus formulas vicepresidenciales.

Además, aseguró que el magistrado Prada ha sido invitado a todas las comisiones de garantías electorales, incluida la del pasado miércoles que desarrollaron en Manizales y a la que asistieron cinco magistrados del Consejo Nacional Electoral.

“Si usted no asiste pues no va a tener información actualizada y veraz de cómo va el proceso electoral y las garantías que el Gobierno ha brindado como nunca antes”, señaló.

¿Qué más respondió el ministro?

El ministro cuestionó la ausencia y falta de participación del magistrado Prada en la sesión de la Comisión que lo invitó.

Por lo cual, señaló que esta carta: “parece más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.