Jugadores colombianos presentes en el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Terminó la quinta jornada de los torneos internacionales de la Conmebol y los equipos colombianos dejaron un balance positivo tras sumar 11 de los 15 puntos posibles entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En Copa Libertadores, Junior consiguió una importante victoria 3-2 frente a Sporting Cristal gracias a una destacada actuación de Luis Fernando Muriel, quien marcó un doblete, mientras que Kevin Pérez completó el marcador para el conjunto barranquillero.

Por su parte, Independiente Santa Fe logró imponerse 2-1 frente a Platense con anotaciones de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, resultado que mantiene con vida al conjunto cardenal en el torneo continental.

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El único equipo colombiano que no logró sumar en esta jornada fue Deportes Tolima, que cayó goleado 3-0 frente a Coquimbo Unido en territorio chileno.

En la Copa Sudamericana, Millonarios rescató un valioso empate frente a São Paulo en el estadio Morumbi, gracias al gol de Jorge Cabezas Hurtado. Con este resultado, el equipo embajador sigue dependiendo de sí mismo en la última jornada para definir si avanza directamente a cuartos de final o si deberá disputar el repechaje frente a un equipo proveniente de Libertadores.

Entretanto, América de Cali igualó 1-1 como local frente a Club Atlético Tigre con anotación de Tomás Ángel al minuto 53’.

Las buenas actuaciones individuales también dejaron representación colombiana en los equipos ideales de la semana. Luis Fernando Muriel fue incluido en el once ideal de la Copa Libertadores tras su doblete y una calificación de 8.9, mientras que Tomás Ángel apareció en el equipo ideal de la Copa Sudamericana luego de marcar el empate para América y obtener una puntuación de 7.9.

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Equipo ideal de Libertadores

Equipo ideal de Sudamericana