«Planeación es un nido de ratas»: explosiva denuncia sacude a Villa de Leyva

La captura y envío a prisión de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro desató un fuerte debate político en Villa de Leyva alrededor del funcionamiento de la Secretaría de Planeación y el otorgamiento de licencias urbanísticas. Durante una sesión de control político, el presidente del Concejo, Óscar Guerrero, aseguró que «...básicamente la Secretaría de Planeación es una cloaca, una olla de corrupción...».

Guerrero afirmó que las denuncias alrededor de presuntas irregularidades en esa dependencia «...se ha dicho de muchos años atrás, yo pienso que de décadas o más de una década...». Según el concejal, «...los proyectos pasan dependiendo de circunstancias como por ejemplo si quien está pidiendo licencia acompañó al alcalde, si hizo aportes a la campaña, si eventualmente es contradictor, entonces se le va a demorar más y de igual manera si pagó la coima o no la pagó...».

Durante su intervención, el presidente del Concejo sostuvo que las presuntas exigencias económicas para agilizar trámites urbanísticos «es vox populi». «...Existe gente que lo sabe y lo dice, que allí se piden coimas para efectos de que los proyectos pasen...», afirmó Guerrero. El concejal también cuestionó el orden en que son aprobadas algunas licencias. «...Hay casos donde licencias fueron otorgadas en dos, tres días o menor tiempo y hay licencias que llegaron primero y pueden perfectamente durar un año...», dijo.

Óscar Guerrero aseguró además que dentro de la Secretaría de Planeación «...básicamente se pagan favores, se solicitan favores, se extorsiona a los contratistas, se extorsiona a los constructores, se extorsionan los dueños de las obras...». Según manifestó, a algunos propietarios «...les dicen: si usted aquí no trae la coima, no entra...». Incluso relató el caso de una persona que, según él, «...tuvo que durar un año para realizar su construcción simplemente porque no quiso entregar misero millón de pesos...»

Finalmente, el concejal hizo un llamado directo al alcalde encargado para intervenir la dependencia encargada de aprobar las licencias urbanísticas en el municipio patrimonio. «...La invitación es clara en la sesión del Concejo donde le pedimos al alcalde encargado que purgue esa secretaría...», afirmó Guerrero. Más adelante reiteró: «...la Secretaría de Planeación es un nido de ratas...», advirtiendo que las presuntas irregularidades ocurren justo en medio de la discusión del nuevo PBOT de Villa de Leyva.