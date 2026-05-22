Gensa y Sintraelecol firmaron nueva convención colectiva para trabajadores de Termopaipa

La empresa Gensa y el sindicato Sintraelecol oficializaron la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo para los colaboradores de la Central Termoeléctrica de Paipa, luego de seis semanas de negociación y análisis del pliego de peticiones presentado por la organización sindical. El acuerdo, firmado en las instalaciones de Termopaipa, busca fortalecer las garantías laborales y mejorar las condiciones de bienestar de los trabajadores y sus familias. Según informó la compañía, el proceso de arreglo directo se desarrolló en un ambiente de diálogo, respeto y construcción conjunta entre las partes.

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El presidente de Gensa, Henry William Cruz Casas, destacó que el acuerdo representa «...un paso significativo para seguir consolidando el crecimiento de la organización...», al tiempo que agradeció a los representantes sindicales y negociadores por sacar adelante un proceso que reconoce la labor de los colaboradores de la termoeléctrica. Por su parte, el presidente nacional de Sintraelecol, Wilson López Díaz, aseguró que esta negociación no solo fortalece aspectos salariales y laborales, sino que también promueve la equidad entre los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan dentro de la empresa.

Dentro de los acuerdos alcanzados se contemplan beneficios relacionados con condiciones laborales, reconocimiento económico y bienestar integral para cerca de 185 trabajadores de Termopaipa. Además, la subdirectiva sindical resaltó que, por primera vez, se logró incluir un bono para hombres y mujeres pensionados, así como una fórmula de incremento salarial considerada competitiva dentro del sector eléctrico. La nueva Convención Colectiva tendrá una vigencia de tres años, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, y será radicada ante el Ministerio de Trabajo conforme a la normatividad vigente.