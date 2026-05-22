Colombia fragmentada: ¿Qué nos divide y qué nos une realmente?

Por: Sofía González

Andrés Casas es investigador principal de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia —que mide los cambios culturales, políticos y sociales de los ciudadanos mediante el análisis de sus creencias sobre la democracia, la confianza institucional, la religión, la felicidad y la tolerancia —, durante su intervención, presentó una reflexión apoyada en estudios de comportamiento y percepción social para explicar cómo están pensando y actuando hoy los colombianos frente al futuro, la política y la convivencia.

Encuesta Mundial de Valores

Datos de la Octava Ola de la Encuesta Mundial de Valores en Colombia en 2024 y 2025 presentados por Andrés Casas, revelan un desplome institucional con solo un 4 % de confianza interpersonal y un 5 % en el Congreso, acompañado de un fuerte apoyo a líderes autoritarios por parte del 60 % de la población. A pesar de esto, existe un alto optimismo personal, con el 91% de los encuestados declarándose felices y un 99% valorando la familia.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue que, aunque existe una percepción constante de fragmentación y división, el país mantiene valores compartidos que siguen funcionando como punto de encuentro. Según explicó, la mayoría de las personas continúa valorando el trabajo como una herramienta de desarrollo personal y reconoce el esfuerzo como un elemento importante para construir bienestar.

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Obstáculos y dificultades

También señaló que, ese compromiso con el progreso individual no siempre se traduce en disposición para participar en asuntos colectivos o confiar en espacios políticos e institucionales. “La tragedia que realmente tenemos es la de la cooperación”, afirmó, al explicar que uno de los principales obstáculos actuales es la dificultad para construir acciones comunes y sostener acuerdos.

Por otro lado, advirtió sobre el impacto que tiene la incertidumbre en la forma en que las personas toman decisiones. Explicó que la ansiedad frente al futuro y la sensación de inestabilidad hacen que las sociedades se concentren más en resolver el presente inmediato que en imaginar proyectos de largo plazo.

Además, sostuvo que Colombia conserva fortalezas importantes. Destacó que siguen presentes valores como la familia, la responsabilidad, la confianza en entornos cercanos y una mayor apertura hacia la diferencia y la convivencia.

En ese sentido, propuso fortalecer lo que llamó flexibilidad cognitiva e identitaria, entendida como la capacidad de convivir con distintas formas de pensar sin romper vínculos ni profundizar divisiones.

Casas concluyó con un llamado a construir acuerdos desde lo cotidiano y a aprovechar espacios de conversación como este para transformar la percepción de un país dividido en una oportunidad para fortalecer la confianza y el trabajo conjunto.

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