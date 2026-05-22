Gobierno prepara decreto para reconocer legalmente a creadores de contenido digital e ‘influencers’

En medio de los Insta Fest Awards, el viceministro TIC, Andrés López, anunció que el Gobierno prepara un decreto para reconocer oficialmente en Colombia a los “creadores de contenido digital” e “influenciadores” dentro del marco legal y económico del país.

Aseguró que hoy estas figuras no existen jurídicamente, lo que limita incluso el acceso a créditos y actividades económicas formales.

Por otro lado, afirmó que Colombia avanza en el despliegue de redes troncales de fibra óptica y nuevos cables submarinos para mejorar la calidad del internet y cerrar la brecha digital en el país.

López indicó que la diversidad geográfica de Colombia obliga a combinar distintas tecnologías para garantizar conectividad en zonas selváticas, desérticas y rurales.

De hecho, reveló que Colombia se conectará con Brasil, Norteamérica y nuevos cables submarinos por el Atlántico como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura digital del país y ampliar el acceso a internet de calidad.

Finalmente, aseguró que el Gobierno busca convertir el turismo en una oportunidad de economía digital para las regiones a través de ‘Ruta TIC’, una estrategia que articula alcaldías y gobernaciones para enseñar a las comunidades a monetizar contenido, vender servicios y visibilizar el potencial turístico, gastronómico y cultural de sus territorios.

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