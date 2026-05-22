Gobierno prepara decreto para reconocer legalmente a creadores de contenido digital e ‘influencers’
El anuncio lo entregó el viceministro TIC, Andrés López, en medio de los Insta Fest Awards.
En medio de los Insta Fest Awards, el viceministro TIC, Andrés López, anunció que el Gobierno prepara un decreto para reconocer oficialmente en Colombia a los “creadores de contenido digital” e “influenciadores” dentro del marco legal y económico del país.
Aseguró que hoy estas figuras no existen jurídicamente, lo que limita incluso el acceso a créditos y actividades económicas formales.
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Por otro lado, afirmó que Colombia avanza en el despliegue de redes troncales de fibra óptica y nuevos cables submarinos para mejorar la calidad del internet y cerrar la brecha digital en el país.
López indicó que la diversidad geográfica de Colombia obliga a combinar distintas tecnologías para garantizar conectividad en zonas selváticas, desérticas y rurales.
De hecho, reveló que Colombia se conectará con Brasil, Norteamérica y nuevos cables submarinos por el Atlántico como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura digital del país y ampliar el acceso a internet de calidad.
Finalmente, aseguró que el Gobierno busca convertir el turismo en una oportunidad de economía digital para las regiones a través de ‘Ruta TIC’, una estrategia que articula alcaldías y gobernaciones para enseñar a las comunidades a monetizar contenido, vender servicios y visibilizar el potencial turístico, gastronómico y cultural de sus territorios.
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