Thomas Correa, creador de contenido que encontró en las redes el aula que el sistema nunca construyó

Hay una contradicción que define a los jóvenes de hoy mejor que cualquier otro dato. Según un reporte de Samy Alliance publicado en 2024, el 97% de la Generación Z declara que hacer dinero es una prioridad, y el 63% se considera ahorrador. Sin embargo, un estudio de la Reserva Federal de Nueva York de ese mismo año reveló que uno de cada siete jóvenes con tarjeta de crédito ya había alcanzado su límite de solvencia. La intención existe. Los hábitos, en cambio, suelen contar una historia diferente.

Es exactamente en ese espacio donde Thomas Correa construyó su lugar. No como una figura que promete atajos ni como otro perfil más de consejos genéricos, sino como un educador que lleva años observando de cerca cómo la gente toma decisiones con su dinero y que decidió hablar de eso con honestidad, con contexto y sin adornos.

Su contenido gira en torno a las finanzas personales cotidianas: cómo ordenar las deudas, cómo construir hábitos de ahorro desde cero, cómo leer el contexto económico actual para tomar mejores decisiones. Temas que suenan simples pero que, según un informe de Oliver Wyman de 2023, el 52% de los jóvenes de la Generación Z admite no saber manejar con seguridad, una proporción más del doble que en generaciones anteriores.

Uno de los temas que Correa aborda con mayor frecuencia es también el más incómodo: qué hacer con las finanzas personales cuando el sueldo ya está comprometido antes de llegar. Su respuesta no coincide con el consejo más repetido en internet, ese de ahorrar aunque sea un porcentaje mínimo. Dice que cuando todo el ingreso está atado a deudas, insistir en guardar sin antes ordenar puede ser la estrategia equivocada. Que lo primero es tener claridad total de cuánto se debe y a quién, atacar las obligaciones con mayores intereses y, sobre todo, dejar de generar nuevas. Que el ahorro es una herramienta poderosa, pero solo funciona cuando la base está estabilizada. Si los números no dan, el problema no es el ahorro sino la estructura.

Es una postura que incomoda porque obliga a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Y es también el tipo de conversación que los datos indican que esta generación necesita con urgencia. Un estudio de Santander e IPSOS realizado en 2024 en diez países encontró que el 86% de los jóvenes encuestados nunca recibió educación financiera dentro del sistema escolar, y que uno de cada tres aprende sobre dinero directamente a través de creadores de contenido en plataformas digitales.

Thomas Correa entiende ese contexto y trabaja desde ahí. Su formato no es el del curso masivo ni el del video motivacional. Apuesta por las mentorías personalizadas, una a una, donde el punto de partida es siempre la situación concreta de cada persona. Sin fórmulas universales, sin diagnósticos de pantalla. Porque parte de la premisa de que hablar de finanzas en abstracto no le sirve a nadie.

Para quienes buscan construir algo a través de las redes sociales, Thomas Correa también tiene una perspectiva que va a contracorriente de lo que suele circular. Insiste en que las plataformas son solo el canal, no el negocio. Que la especialización genera confianza, y que el contenido que resuelve problemas reales es el único que puede sostenerse en el tiempo. En un ecosistema lleno de ruido, eso, paradójicamente, sigue siendo lo más difícil de encontrar.