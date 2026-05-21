Lluvias e intensos vientos habrían afectado infraestructura eléctrica en varias zonas de Córdoba

Montería

En medio de olas de calor y fuertes lluvias se encuentra el departamento de Córdoba. En la mañana de este 21 de mayo, varios municipios amanecieron a oscuras tras daños registrados en la infraestructura eléctrica luego de las precipitaciones acompañadas de intensos vientos, según informó la empresa Afinia.

Se trata de los municipios de Ayapel, Planeta Rica y Puerto Libertador. En el caso de Montería, se registran afectaciones en Villa Caribe, Mandala, La Victoria y otros.

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Frente a los daños, la empresa informó que “tiene desplegada toda su operativa técnica para la revisión y reparación de los daños; sin embargo, como las lluvias persisten, se presentan bloqueos de vías por la caída de árboles y ramas y las condiciones del terreno son bastante agrestes, se dificulta el desplazamiento y acceso del equipo técnico a las zonas de daños”.

Las autoridades ambientales han insistido en medidas de contingencia por parte de todos los sectores, pues advierten que las lluvias se mantendrán en lo que resta del mes de mayo de 2026.

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Nuevos reportes de afectación:

La empresa Afinia aseguró que los daños se presentan en más del 50% del territorio cordobés. En ese sentido, estableció que, además de las zonas antes referenciadas, se presentan fallas en “Moñitos, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada y la zona urbana de Sahagún y Cotorra”.