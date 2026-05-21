Investigan ataque en el que resultó herida una lideresa social en el sur de Córdoba

Montería

Las autoridades investigan un ataque con arma de fuego registrado en la tarde del pasado 20 de mayo en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, donde resultó herida la lideresa social Adriana Gandía Vásquez, reconocida en el territorio por promover campañas tendientes a proteger el medio ambiente.

La lideresa relató que se dirigía a Tierradentro, zona rural de Montelíbano, a dar un pésame a otra lideresa. En medio del trayecto, manifestó que “nos salieron unos motorizados y dispararon contra la camioneta en la que íbamos por la parte de atrás. Gracias a Dios se nos atravesaron, logramos parar y nos hicieron bajar. Después que nos bajamos volvieron a dispararle al carro por todos lados y empezaron a forcejear conmigo, me golpearon, me pegaron, me patearon”, expresó la lideresa.

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“Me decían una cantidad de palabras horribles y decían que me arrodillara, pero dije que no, que si me van a matar que me mataran de pie. En el momento venía un carro y unas motos...el hombre se monta y me dispara la primera vez, cuando me vuelve a disparar el arma no le funciona”, agregó.

Tras lo expuesto, la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos solicitó garantías para los liderazgos sociales en el departamento, pues advirtió que desde el año 2016, cerca de 71 líderes han sido asesinados en Córdoba.

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Por su parte, fuentes de la Policía en Córdoba confirmaron que "el hecho se presentó y es materia de investigación para determinar responsabilidades“. Además, informaron que la lideresa se encontraría fuera de peligro.