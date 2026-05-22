Más de 3.000 ciberataques semanales se reportan en Colombia

Con amplia presencia del sector tecnológico y empresarial, el Summit Tech 2026, organizado por el Clúster de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, reunió en Bogotá a líderes de innovación, seguridad y transformación digital para discutir los retos que afronta la industria en un entorno marcado por el aumento de las amenazas digitales y el avance de la inteligencia artificial.

El evento se consolidó como un espacio estratégico para analizar la protección tecnológica de empresas y organizaciones. Uno de los aspectos más destacados fue la alta participación del gremio: cerca del 30% de las empresas de seguridad del país asistieron al encuentro, lo que convirtió al Summit Tech 2026 en uno de los escenarios gremiales y tecnológicos más importantes del año para la industria.

Durante la agenda académica y empresarial, Rodrigo de Gusmão, presidente de Claro Colombia, llamó la atención sobre el panorama nacional de ciberseguridad. “Colombia es el tercer país de América Latina que más sufre ataques cibernéticos, después de México y Brasil”, afirmó, y reveló que el país registra más de 3.000 ataques cibernéticos por semana, cifra que encendió las alarmas entre los asistentes.

De Gusmão explicó que la acelerada digitalización ha ampliado la superficie de riesgo para empresas, entidades públicas y sectores estratégicos, por lo que resulta indispensable fortalecer las capacidades tecnológicas y de ciberseguridad. Asimismo, destacó la evolución de Claro como una compañía integral de tecnología, capaz de habilitar procesos de innovación y transformación digital mediante soluciones de conectividad, analítica, infraestructura y protección digital.

La agenda incluyó la intervención de Rafael Fernández Feo, representante de Motorola Solutions, quien lideró la conferencia “Soluciones para la Seguridad Privada”. En su ponencia presentó herramientas tecnológicas, comunicaciones críticas y soluciones inteligentes orientadas al fortalecimiento de la protección empresarial y ciudadana.

Por su parte, Sandra Díaz, de Check Point, desarrolló la conferencia “Desafíos de la Inteligencia Artificial en la transformación digital de nuestros clientes”, donde abordó los retos y oportunidades que la IA representa para las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico y vulnerable frente a amenazas cibernéticas.

El Summit Tech 2026 cerró con la conclusión de la necesidad urgente de mejorar la articulación entre el sector tecnológico, las empresas de seguridad y los diferentes actores productivos del país. Los participantes coincidieron en que esa coordinación es clave para acelerar la adopción de soluciones innovadoras que permitan responder tanto a los desafíos de seguridad física como a los crecientes riesgos digitales que enfrenta Colombia.