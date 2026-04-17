Ya son 40.826 adultos mayores en Quindío que recibieron el subsidio que entrega el Gobierno Nacional

Armenia

Desde hoy 40.000 adultos mayores en el departamento del Quindío recibirán el subsidio de Colombia mayor en los 12 municipios en todos los puntos de la red Facilísimo, hasta el 4 de mayo.

El tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo. La entidad beneficiará a 40.826 personas mayores en el Quindío, e invertirá para este ciclo 9.389.720.000 pesos en la región.

La gerente regional del DPS Beatriz Elena Sánchez Londoño “Esperamos que este tercer desembolso genere bienestar en los adultos mayores de la región y permita que suplan sus necesidades básicas en alimentación, salud y entretenimiento”

En Caracol Radio Armenia hablamos con los directivos de Prosperidad Social en el Quindío sobre el programa de subsidio de Colombia Mayor.

Beatriz Elena Sánchez Londoño, gerente regional DPS Quindío

Socializar hoy la información relacionada con el pago del ciclo 3 de Colombia Mayor que va a iniciar el 17 de abril hasta el 4 de mayo. Entonces, para que todos los abuelos, todos los beneficiarios estén pendientes y sus familias también para que ese día vamos a cobrar desde temprano.

Y agregó “desde 2025 y ahorita con 2026 ya vamos en más de 40.000 beneficiarios en el departamento del Quindío. Entonces, para nosotros es una felicidad muy grande, para ellos también, no solamente que se incrementó la cobertura, sino que también se aumentó el monto de la transferencia de 80.000 a 230.000 pesos.

Beatriz Elena Sánchez, gerente DPS, Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar Beatriz Elena Sánchez, gerente DPS, Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

David Herrera, profesional líder de Colombia Mayor del DPS Quindío

Hay que recordar que nuestro operador de pago sigue siendo Supergiros a nivel del departamento. Supergiros pues obviamente para evitar aglomeraciones los primeros días de pago ha implementado un pico y cédula. Iniciamos el día viernes 17 con las cédulas 1 y 2.

Posteriormente sábado 3 y 4 y retomamos el lunes con 5 y 6, martes 21, 7 y 8 y miércoles 9:00. Después del miércoles 22, o sea, ya el jueves 23 que, baja un poco ya la demanda de cobros, ya no se aplica el pico y cédula hasta el 4 de mayo que es el día en que terminamos de pagar el ciclo.

El funcionario subrayó “es un cronograma que busca tener unos días amplios para que el adulto mayor pueda cobrar y en algunos casos, el adulto piensa que si no cobra el primer día va a perder su pago. Entonces, recordarles que no es así, que tiene hasta el 4 de mayo para cobrar e invitarlos a que no se aglomeren los puntos de pago porque así pues también va a ser más difícil para el operador.