Desarticulan la banda delincuencial ‘Olivares’: usaban menores de edad para vender droga en Usme

Tras una investigación de ocho meses, que incluyó el uso de un agente encubierto, se logró la captura de seis hombres y dos mujeres, integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Olivares’, dedicados al tráfico de estupefacientes en este punto de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delincuencial transportaba los estupefacientes desde la localidad de Santa Fe hasta Usme, utilizando taxis y buses del Sistema Integrado de Transporte Público para evadir los controles policiales.

Una vez en el sur de la ciudad, la sustancia era almacenada en viviendas de los barrios Compostela y Olivares, lugares que funcionaban como centros de acopio donde se dosificaba marihuana, bazuco y base de coca. Luego, estos presuntos delincuentes coordinaban la venta y entrega de las dosis mediante líneas telefónicas, mensajería de texto y redes sociales.

Además, los integrantes de esta estructura criminal instrumentalizaban a menores de edad y hasta sus propios hijos con el fin de ocultar las sustancias ilícitas.

De igual manera, en estas acciones operativas adelantadas en la localidad de Usme, fueron incautados 32 millones de pesos producto de esta actividad delictiva, 9.750 gramos de marihuana, 6.697 gramos de cocaína y cinco dispositivos móviles.

Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’, se desempeñaban como administradoras de zona y se encargaban de coordinar la venta, distribución y almacenamiento de los estupefacientes. Además, alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’, cumplían el rol de expendedores en establecimientos comerciales y entornos escolares.

Por otra parte, a este grupo delincuencial se le atribuyen al menos dos homicidios de expendedores pertenecientes a otras bandas dedicadas a la misma actividad ilícita.