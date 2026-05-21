Más de 400 mil personas en Bogotá superaron la inseguridad alimentaria

De acuerdo con el DANE y la FAO la inseguridad alimentaria grave en Bogotá se redujo a la mitad pasando de 2,8 % en 2024 a 1,4 % en 2025 (-1,4 puntos porcentuales), lo que representa que 121 mil personas superaron esta condición en la ciudad.

Los resultados también evidencian una reducción de la inseguridad alimentaria total (moderada o grave) de - 4,3 puntos porcentuales, al pasar de 13,9 % en 2024 a 9,6 % en 2025. Esto significa que en el último año 415 mil personas residentes en Bogotá dejaron de estar en situación de inseguridad alimentaria.

Bogotá presentó además un mejor desempeño frente a la prevalencia nacional. La inseguridad alimentaria total del país fue de 21,1 % en 2025, mientras que la inseguridad alimentaria grave se ubicó en 3,4 %.

El desempeño de Bogotá supera el de nación tanto en nivel como en cambio porcentual. Mientras que nación reduce la inseguridad alimentaria total a una tasa de 17 %, Bogotá lo hace en un 33 %. Y en el caso, de inseguridad alimentaria grave, aquella relacionada con el hambre, la velocidad de reducción de Bogotá es del 50 %, muy superior a la de nación del 29 %.