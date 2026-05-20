Rodallega, tras marcar gol del triunfo de Santa Fe en Libertadores: “Intentamos construir historia”

Rodallega no pierde la costumbre y continúa en racha con el gol. El delantero marcó el gol que posteriormente le dio la victoria a Santa Fe frente a Platense por 2-1, un triunfo que se encuentra con la historia, pues hace casi 8 años que el Cardenal no lograba ganar por fase de grupos de la Libertadores.

Le puede interesar: Santa Fe vence a Platense, sigue con vida y así queda en la tabla de posiciones de Copa Libertadores

El conjunto bogotano, con esta victoria, sigue con opciones de avanzar a los octavos de final de la competición. Enfrentará la última jornada con 5 puntos, y una victoria ante Peñarol en Uruguay, dependiendo de lo que ocurra entre Corinthians y Platense, le podría garantizar su presencia entre los mejores 16 del campeonato.

Hugo Rodallega, en búsqueda de hacer más historia con Santa Fe

En zona mixta, el delantero de 40 años, aseguró que hay jugadores con hambre de hacer historia en la institución y dejar su huella. “Resiliencia (sobre este Santa Fe), el equipo tiene ganas. Hay jugadores con hambre, con deseo de entrar en la historia, de no pasar desapercibidos y estamos peleando en los dos torneos y eso es muy importante”, arrancó diciendo.

Por su parte, resaltó que, además del buen momento con el gol, lo importante es la obtención de las victorias.

“Lo importante es que se está dando el gol y se está ganando. Nosotros tenemos la posibilidad de estar acá, de representar a Santa Fe, de entrar en ese cubo de historia, estamos intentando construirla a nuestra manera, como grupo, funcionando, hay veces que las cosas no salen, aparecen las críticas y ahí es cuando este grupo tiene que estar más unido”, manifestó Rodallega.

Santa Fe, con la mira en la clasificación a una nueva final

Rodallega, que ya llegó a 304 goles como profesional, y 74 en 167 partidos con Santa Fe, pelea el Botín de Oro de la liga colombiana 2026-I, en la que ya acumula 12 anotaciones.

Lea también: James ya entrena con la Selección Colombia: el capitán comenzó trabajos bajo las órdenes de Lorenzo

Bajo el liderazgo del capitán, Santa Fe ahora irá a Barranquilla a pelear la clasificación a una nueva final de liga, pero para eso deberá superar a un Junior que cierra de local una llave que va igualada, tras el 1-1 en Bogotá.