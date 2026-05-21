Más de 300 estudiantes en Santander denuncian que no han recibido los resultados del Icfes

Hay preocupación en cientos de estudiantes y padres de familia en Santander, luego de que alrededor de 340 jóvenes aún no reciban los resultados de las pruebas Icfes presentadas el pasado 15 de marzo.

Según relató Esperanza Bernal, madre de una de las estudiantes afectadas, el Icfes había anunciado que los resultados serían publicados el 15 de mayo. Aunque algunos estudiantes sí pudieron acceder a sus puntajes ese día, otros continúan esperando una respuesta oficial.

“Ya tenemos un número de más de 340 estudiantes que a la fecha no han recibido resultados del Icfes”, denunció Bernal, quien aseguró que esta situación tiene en alerta a las familias debido a que los resultados son fundamentales para el ingreso a la educación superior.

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La madre de familia explicó que varios estudiantes podrían perder oportunidades académicas, ya que algunas universidades cerraron sus procesos de inscripción sin que los jóvenes afectados pudieran presentar sus puntajes.

“Nos preocupa porque el examen lo presentan para el ingreso a la universidad. Ya varias universidades han cerrado sus inscripciones”, señaló.

Ante la falta de resultados, los padres aseguran haber presentado derechos de petición, PQRS e incluso acciones de tutela. Sin embargo, afirman que las respuestas no han llegado y que, en algunos casos, tampoco se han cumplido los tiempos establecidos por las autoridades judiciales.

“Han desacatado la orden de la tutela y pues estamos muy preocupados”, expresó Esperanza Bernal.

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La denunciante también indicó que intentaron comunicarse con el Ministerio de Educación y con directivos del Icfes, pero aseguran no haber recibido soluciones concretas.

“Escribimos directamente a la subdirectora del Icfes, la doctora Alejandra Neira Aroca, y dice que no es competencia. Entonces le volvimos a escribir que por favor nos dijera de quién era competencia y hasta el momento tampoco hemos recibido respuesta”, afirmó.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue afectando emocionalmente a varios estudiantes que esperan definir su futuro académico. En el caso de la hija de Esperanza Bernal, la joven aspira a estudiar Medicina en la UIC.

“Mi hija está al borde de los nervios con eso”, concluyó la madre en su denuncia en Caracol Radio.